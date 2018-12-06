港股午後跌幅較中午稍為收窄，截至下午約1時13分，恒指報26125點，跌694點或2.6%，成交額536.06億元。
國企指數報10469點，跌287點或2.7%。
A股方面，滬指挫1.5%，深成指挫2.21%。
美國十年期國債孳息率在亞洲時段插穿2.9厘，暫時低見2.874，最新報2.883，兩期國債孳息率最新報2.774，息差不足11點子。
美國道指期貨最新挫328點，報24718；納指和標普500期貨亦挫逾1%。
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港股午後跌幅較中午稍為收窄，截至下午約1時13分，恒指報26125點，跌694點或2.6%，成交額536.06億元。
國企指數報10469點，跌287點或2.7%。
A股方面，滬指挫1.5%，深成指挫2.21%。
美國十年期國債孳息率在亞洲時段插穿2.9厘，暫時低見2.874，最新報2.883，兩期國債孳息率最新報2.774，息差不足11點子。
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