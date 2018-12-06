港股直擊 即巿股評

美國國債孳息曲線倒掛，加上華為副董事長孟晚舟於加拿大被捕，中美貿易關係或再轉差，拖累港股昨日挫440點後，今早瀉逾700點。

恒指裂口低開470點，失10天線(約26569點)，開市後跌幅一度收窄至438點，見26381點半日高，之後隨A股跌幅擴大，曾瀉771點，見26047點，穿20天線(約26243點)，並觸及50天線(約26086點)。恒指中午收報26117點，挫702點或2.6%，大市成交額499.16億元。

國企指數報10452點，跌304點或2.8%。

A股方面，滬指挫1.28%；深成指挫1.6%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.9%；建行(00939)挫3.1%；友邦(01299)跌2.5%；滙控(00005)跌1.9%；萬洲(00288)挫半成；中生製藥(01177)挫5.5%。

焦點板塊

科技股：華為創辦人任正非女兒、集團副董事長及首席財務官孟晚舟12月1日在加拿大被捕，據報涉違反美國對伊朗的貿易制裁。手機股大瀉，向華為供應手機鏡頭模組的舜宇(02382)插6.2%；瑞聲(02018)插6%；比亞迪電子(00285)挫4%；通達(00698)挫2.3%；丘鈦(01478)跌1.9%；信利(00732)跌1.7%；鴻騰(06088)跌1.5%。另外，主要客戶為華為的中國軟件國際(00354)插11.7%。另外，中興(00763)挫5.9%；小米(01810)跌2.4%。新經濟股方面，美團(03690)挫3.4%；閱文(00772)插4.8%；平安好醫生(01833)挫3.8%；同程藝龍(00780)挫3.3%。

黃金股：環球股市下挫，資金流入黃金避險，金價今早一度重上1240美元，黃金股亦造好。招金(01818)漲1.8%；半新股山東黃金(01787)創新高，半日漲0.8%。ETF方面，價值黃金(03081)和SPDR金ETF(02840)均靠穩。

焦點股份

合和實業(00054)：今早復牌，裂口高開31.6%，最多升31.9%，半日升29.3%，成交額3.3億元。集團主席胡應湘財團要約人提出私有化，每股作價38.8元，較停牌前26.45元，溢價約46.69%；較於9月底每股資產淨值60.21元，折讓約35.6%。

有線寬頻(01097)：逆市升10.2%。集團附屬i-CABLE Network Operations Limited(iNOL)，與中國移動(00941)全資附屬，訂立網絡發展協議。

思捷(00330)：半日逆市漲2.2%。集團執行主席柯清輝稱，公司正轉型，不會賣盤，亦無收到任何人提出收購。

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