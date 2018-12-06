即巿股評 港股直擊

噚日見恒指個樣同我條氣管一樣都係咁唔順，於是揀隻恒指熊(69351)，等到下半場3點5分，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買水平，(69351)可以落場，高位低$0.111/$0.109計，即買入價就係$0.110(平均數)。

年底確係堅忙，加上咁樣嘅狀態，我都仲有能本事未請sick leave，我諗我都算對得住我老細(而我唔知佢呢幾日去咗邊呀)；亦都好抱歉噚日隻【下半part】臨收市先時post到出嚟(我都唔知今日隻【下半part】仲有無命寫)，Any肥，恒指今朝早一開市跌470點，依家9點49分，跌幅深咗，最多跌逾600點，低見26180點，我未打今日呢隻【輪證贏家】已經收到兩位讀者金木-研同andy24532留言話多謝我餐自助餐，就知(69351)肥過新男子組合「ERROR」裏面個肥仔。鏡頭一轉睇(69351)報0.17，同噚日個平均買入價比，54.5%已袋，順便報埋上一水隻騰訊Put嘅仇。

睇返今日恒指表現，依家9點52分，恒指今朝一個大下跌裂口撻到落去20天線(26249點)水平，本來仲講緊「100天線攻守戰」，兩日後就變成依家得返下方條50天線(26114點)力守家園。SlowSTC(14,3)高位回落，DMI嘅+DI剛低走於-DI，連之前畫出嚟條「上升通道」都無埋，12月開波第四日就搞到咁愁雲慘霧，何必呢......

噚日【輪證贏家】直頭喺大題度講話下方牛證好重貨，唔使審，呢層重貨一定無晒，要計嘅就計下個市殺牛證殺到落咩位啫。依家9點56分，恒指暫時最低做過26180點，放落牛熊證街貨度睇，由第一梯隊26600至26699點開始，一直殺到落去26200至26299點，呢一劍一刺就刺走咗相當於4491張期指嘅街貨，唔使愁喎，因為依家排到上第一貼價嘅26100至26199點有相當於768張期指嘅街貨，再比多100點，即26000至26099點就有成1151張期指喺度。嗱，大家都知道向來街貨呢粒數唔係即時亦唔係delay 15分鐘咁簡單，講緊係嘅喺隔日data，今日啲牛牛會唔會見勢色不對，將本來嘅所謂遠牛再進一步(係退一步先啱)移位呢？唔知，但可能性係極高，尤其是放得係26000至26099點呢個位，根本就博大關口位打不死。依家10點4分，designer剛剛返到嚟，又係時候逼佢交功課出嚟，而恒指依家做緊26246點，反正同大關口位26000點只係差246點，而呢個位真係仲有咁多街貨(或者清兵)，淡友下一個目標可以睇住呢個位，只係依家唔係靚位入市，你見5分鐘圖開市到依家都keep住咁超賣就知啦。

盡力【下半part】見。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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