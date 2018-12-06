即巿股評 港股直擊

牛熊證具備不受引伸波幅影響和高槓桿兩大優點，所以一直深受廣大投資者歡迎，而這兩大優點又要從牛熊證的「價內」屬性說起。

牛熊證是價內的衍生產品，以N類牛證(行使價等同收回價，被強制收回後沒有剩餘價值)為例，只有相關資產價格高於牛證收回價(或行使價)，即牛證在價內時，才可以進行買賣，如果相關資產價格跌至觸及牛證收回價(或行使價)，牛證便會即時被收回。

我們曾經提過，如果市場預期相關資產的價格將轉趨波動，認股證有機會由價外變為價內，引伸波幅便會趨升，令認股證價格水漲船高。然而，引伸波幅猶如雙面刃，如果市場對相關資產的預期波幅逆轉，即使相關資產價格上升，也未必能彌補引伸波幅收窄所帶來的負面影響，導致認購證價格不升反跌，反之亦然。

引伸波幅影響輕微

由於牛熊證的本質就是價內，沒有價外變價內的「憧憬」，計價時較少考慮相關資產的預期波幅。投資初哥免卻了對引伸波幅變化的估計，會較容易掌握牛熊證的計價和操作。

換個角度，如果牛熊證因為必定是價內，所以其對沖值會很接近1。 即是說，相關資產變動多少，牛熊證就會大致上跟著升跌多少，以下是計算牛熊證槓桿比率的方法：

槓桿比率 = 相關資產價格 ÷ (牛熊證價格 x 兌換比率)

假設滙豐控股(00005)現價70元，有一滙豐N類牛證行使價和收回價同為64元，財務費用1元，兌換比率100：1。該證理論價格便是：[(70 - 64) + 1] ÷ 100 = 0.07元，槓桿比率則是70 ÷ (0.07 x 100) = 10倍。滙豐每變動1%，牛證理論上會跟隨變動10%。

貼價牛熊證 極高槓桿

可以預期，當相關資產價格越接近牛熊證收回價時，即牛熊證快將被收回，理論價格正在縮減，槓桿比率將會急升。續上例，假設滙豐下跌7%至65元，財務費用不變，牛證理論價格將下跌70%至0.02元，屆時槓桿比率則會由10倍急升至32.5倍！

現實裏，當恒指牛熊證非常貼近收回價時，槓桿比率最高可達200倍！然而，要留意高風險、高回報，貼價牛熊證被強制收回的風險極高。由於財務費用一般佔牛熊證價格的比重不高，所以我們通常只集中留意收回價及行使價對槓桿比率的影響。

瑞通上市產品銷售主管翁世權

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。