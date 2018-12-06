訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:10 港股直擊 即巿股評

港股曾瀉639點失廿天線 華為相關股重創

放大圖片

市場擔心華為副董事長孟晚舟加拿大被捕，或影響中美關係，美股指數期貨今早急跌，本港即月期指甫開急插五百點，港股昨日插440點後，今早一度再瀉逾六百點，跌穿10天及廿天線水平。

恒指低開470點，報26349，開市後高見26381點後跌幅擴大，一度急插639點，低見26180，失守廿天線(約26249)。截至9時55分，恒指跌567點，報26252。

國企指數跌幅較大，現跌255點，報10501。

內地股市向下，惟跌幅未算大，上證指數現報2627，跌22點或0.84%。

華為副董事長孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。與華為有業務關係的手機設備股及軟件股今早重創。舜宇(02382)昨日已遭大摩唱淡拖累股價急跌，今早再插逾6%；瑞聲(02018)挫逾半成；華為軟件服務商的中軟國際(00354)急插一成二。

騰訊(00700)今早曾插3.1%，低見311元，現跌1.9%，報315元。

中資金融股受壓，建行(00939)挫3%；工行(01398)跌2.8%；國壽(02628)跌2.8%；平保(02318)挫2.3%。

濠賭股急回吐，銀娛(00027)插4%，金沙(01928)挫逾3%。瑞銀日前下調濠賭股目標價，預期明年澳門賭收按年下跌1%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。