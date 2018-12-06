港股直擊 即巿股評

美國國債孳息曲線倒掛，國際金融股受壓，周二美股三大指數急瀉逾3%，道指瀉近八百點。美國金融市場周三休市，以悼念前總統老布殊逝世，至於美股指數期貨繼續受壓，道指期指今早一度急跌逾五百點，最新跌349點報24807；納指期貨跌幅更達1.6%報6737點。市場觀望本周五公布的美國非農業就業職位數據。

歐洲股市周三收市顯著下跌，主要追隨美股之前急挫，泛歐指數Stoxx 600收報354點，挫1.16%。英國國會下議院正就脫歐協議辯論、法國暫緩調高燃油稅等，均不利歐股氣氛。

美國紐約期油收市下滑0.7%，報每桶52.89美元，盤中高位一度升至54.29美元，升幅近2%。石油出口國組織與其他產油國(OPEC+)周四起一連兩日在奧地利維也納舉行。阿曼石油部長稱，OPEC+已經圍繞石油減產達成共識。

恒指昨日收報26819點，挫440點或1.62%，料今日有可能回補本周一上升裂口底部26683點，亦接近10天線附近水平，下一個支持參考20天線約26280點。北水由沽轉買，昨日淨流入1.64億港元，結束連續九個交易日淨流出。

焦點股份

合和實業(00054)：公布主席胡應湘財團要約人，提出透過協議安排對該公司進行私有化，每股現金註銷價格為38.8元，要約涉及總代價212.56億元。每股註銷價格較停牌前26.45元，溢價約46.69%；較於9月底每股資產淨值60.21元，折讓約35.6%。該股將於今日復牌。

融創中國(01918)：公布首11個月實現合約銷售金額4201.5億元(人民幣‧下同)，按年增長39.15%；單計11月，合同銷售金額按年跌9.1%。

中國金茂(00817)：公布首11個月累計銷售金額1138.11億元(人民幣．下同)，按年增長1.1倍；單計11月銷售按年上升1.74倍。

新城發展(01030)：公布首11個月累計合同銷售按年增長88.58%；單計11月，實現合約銷售金額約172.26億元，按年增6.8%。

今日有三隻新股掛牌，據耀才暗盤交易市場，創夢天地(01119)暗盤收報6.88元，較招股價6.6元高出4%，該公司由何鴻燊兒子何猷君出任首席營銷官。佳兆業物業(02168)暗盤收報9.16元，較招股價9.38元低2.3%。兗煤澳大利亞(03668)暗盤收報22.55元，較招股價23.48元低4%。