即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易戰暫時「停火」，投資者的亢奮心情僅維持一天，周二(4日)美股三大指數均勁瀉逾3%，拖累亞太區股市昨全線下滑，其中港股跌幅最大，恒指急挫440點(1.6%)，收報26819點。

在G20峰會後舉行的「習特會」就貿易爭端達成共識，兩國同意暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判；可是，會後沒有發表聯合聲明，反而「各自表述」會面重點，其實已顯露出未來談判顛簸的端倪。

白宮其後宣布，任命美國貿易代表萊特希澤領軍，而並非由財長努欽主導中美新一輪貿易談判。萊特希澤本身是貿易律師，一直主張在貿易問題上對華強硬，早於2001年已反對中國加入世貿(WTO)，過去兩年則說服總統特朗普放棄與北京方面的潛在交易，難怪連同屬鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅亦形容，萊特希澤是美國貿易代表署有史以來最強硬談判代表。萊特希澤獲委以重任，預示美方可能改變策略，不排除對華立場更強硬。

除了「外憂」，中國也受到「內患」困擾。近年人民幣滙價走貶，明顯打擊內地居民消費意欲。由於人民幣強弱亦是內地旅客來港消費多寡的重要考慮之一，間接影響本港零售市道表現。

附【圖】所見，人民幣兌港元與本地零售額走勢密切，今年初人民幣處較高水平時，本港零售銷售按年勁增逾一成(2月更達29.9%)，但隨着人民幣滙價回落，零售銷售升幅便降至單位數，兩者存在一定正向(positive correlation)關係。

本港10月零售額按年僅增長5.9%，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物零售額只上升3.3%，惟同期有十一黃金周，內地訪港旅客增多近20%。這反映人民幣貶值對本港零售銷售確實有負面影響，特別是珠寶首飾。

六福集團(00590)及周大福(01929)早前公布截至9月底止中期業績俱不俗，前者收入和盈利均按年增長超過25%，後者則分別上升兩成及約9%。然而，兩公司同樣感受到零售業10月吹起「寒風」的威力而發預警，當中上半年度本港同店銷售增長逾兩成的周大福，維持全年同店銷售只有高單位數至低雙位數增幅預測，意味下半年度表現將放緩，六福更估計下半年度港澳和內地同店銷售都會倒退。

上星期聯儲局主席鮑威爾發放「鴿派」言論，市場憧憬美國加息周期有機會提早結束，使美元滙價稍為回吐。中美貿易「休戰」也令近日人民幣大幅反彈，惟明年內地經濟可能持續轉差，人民銀行或須再「放水」紓緩流動性緊張(尤其是支援民企)，人民幣或進一步貶值，續削弱內地旅客來港的消費力。

EJFQ數據顯示，零售/貿易板塊內股份高於50天線比率為42.9%，在25個行業中排名20，周大福、六福、謝瑞麟(00417)、英皇鐘錶珠寶(00887)等焦點股已亮起「紅燈」，反映股價續呈下跌趨勢，現階段不宜撈底。

信報投資研究部

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