港股直擊 即巿股評

美國債息倒掛，港股三連升累飆809點後，今日回吐。恒指低開514點，報26745，跌穿兩萬七及100天線(現處26972點)，但已屬全日低，跌幅曾至345點，之後復挫逾400點，最終恒指收報26819點，挫440點或1.62%。

A股反覆低收，滬指跌0.61%；深成指跌0.32%。

北水沽轉買，今日淨流入1.64億港元，結束連續九個交易日淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

車股今日捱沽，北京汽車(01958)否認戴姆勒擬增持合營的傳聞，但股價仍挫11.3%，全日有1.01億元北水撈底；廣汽(02238)有2984萬元淨買入；比亞迪(01211)有4753萬元淨流入。相反，吉利(00175)有3719萬元淨流出。

科技股方面，騰訊(00700)吐2.3%，不過有832萬元淨買入；中興通訊(00763)有3374萬元淨流入。舜宇光學(02382)插7.3%，全日有5158萬元淨流出；中芯國際(00981)有7710萬元淨流出；金蝶國際(00268)有2403萬元淨流出。

北水流出內銀股，招行(03968)有9400萬元淨流出；建行(00939)有6680萬元淨流出；工行(01398)淨流出1943萬元。

內房中海外(00688)和萬科(02202)分別淨走1.15億元和189萬元。

淨流入較高股份有：罕有上榜的中電(00002)錄5687萬元淨流入；石藥(01093)有2955萬元淨買入；宇華教育(06169)有1395萬元淨買入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、海螺創業(00586)、舜宇、工行、中芯、北汽、中海外、廣汽、吉利及建行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、招行、中興、萬科、宇華、比亞迪、石藥、工行、金蝶及中電。