港股直擊 即巿股評

美國債息倒掛，嚇散隔夜美股三大指數齊重創逾3%，港股三連升累飆809點後，今日跟美股下挫，全日挫逾四百點，失守兩萬七及100天線。

受隔晚道指重創799點影響，恒指今早大幅低開514點，報26745，開市已跌穿兩萬七及100天線(現處26972點)，但已是全日低位所在，下方有買盤吸納，大市跌幅縮至345點，高見26914。不過午後沽盤重臨，質低恒指復挫逾四百點，最終恒指收報26819點，挫440點或1.62%；國企指數挫150點，報10756。

全日大市成交額792.44億元，比上日926.73億元，少14.5%。

港股上升股比例30%，下跌股份比例70%，反映個股整體跟恒指受壓。

即月期指收報26765，跌506點，低水55點。

藍籌股大致向下。騰訊(00700)跌2.3%；平保(02318)走低0.5%；建行(00939)跌1.3%。港交所(00388)跌1.7%。資金流向公用電力股避險，華潤電力(00836)為升幅最大藍籌，全日升2.2%；中電(00002)亦升2%。

焦點板塊

手機設備股：蘋果公司據報正在iPhone嘗試罕見的營銷策略，如給予折扣促銷，以刺激旗艦產品的銷情，拖累蘋果股價下挫4.4%，連累本港手機股也捱沽。蘋果概念股瑞聲(02018)挫3.7%；通達(00698)挫4.4%。非蘋概股舜宇(02382)，遭大摩預期未來45日下跌機會大，全日插7.3%，為跌幅最大藍籌；比亞迪電子(00285)跌2.7%；丘鈦(01478)降3.1%；滙證指小米(01810)產品防守性強，續睇17.66元，惟全日仍降2.3%。

汽車股：特朗普日前在Twitter指，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅。汽車股昨表現兩極，今日全線挫，吉利(00175)挫4.2%；華晨(01114)也挫5.2%；廣汽(02238)挫5.3%；東風(00489)挫4.2%；長汽(02333)跌3.6%；否認戴姆勒擬增持合營的北汽(01958)插11.3%。

金融股：美國國債孳息曲線倒掛，國際金融股受壓，滙控(00005)跌2.6%；友邦(01299)挫3.3%；渣打(02888)跌3%。本地銀行股也向下，恒生(00011)跌2.1%； 中銀香港(02388)降1.6%；東亞銀行(00023)下滑1.3%；大新銀行(02356)跌1.1%；創興銀行(01111)跌0.3%。

台資食品股：上月跑輸大市，今日整體逆市靠穩，旺旺(00151)升2.1%；康師傅(00322)漲1.2%；統一(00220)走高1.3%。

焦點股份

HMV數碼中國(08078)：昨日承認經營困難，今日反彈後又再急插，最高見過0.022元，曾急彈10%，收造0.015元，倒瀉25%，成交金額5250萬元。

新城悅(01755)：曾逆市升4.6%，見3.67元創新高，全日微升0.3%。集團聯席全球協調人早前部分行使超額配股權，涉共2000萬股，昨日完成發行。