即巿股評 港股直擊

似乎未有甚麼股評可以解釋昨日港股在負面消息下，午後可以由挫近兩百點，到收市倒升兼創逾兩個月高。說的是美國10年期國債與2年期孳息差距只有15個基點，道指期貨昨日午後已挫逾兩百點，昨晚有關孳息差距更跌至只11個基點，跌穿零便預示美國經濟行將衰退，有分析更話押注2020年聯儲局要掉轉頭去減息。

我對美股看法一直較淡，事關主要指數好有可能一齊出現50天跌穿200天線之「死亡交叉」，港股中長期亦看淡，怕恒指月線複製2008年第三季後之慘況，屆時原因當然離不開credit crunch。總之，港股短線雖然走勢好轉，但先要考驗28031才再看二萬九，目前只宜trade，不宜揸，最好hit and run，wait and see。大市不夠殘，一筆過重注未係時候，月供則不反對。

近期EJFQ勢頭轉強股份當中，較看好北控水務(00371)，上半年實際盈利增長26%，中期息派9.5仙，增近一成九，券商預測未來兩年核心盈利均增長約一成六，預測PE只有8.3倍，較中位數低1.2個標準差；PE，PS及預測息率亦低中位數1個標準差或以上，回落至10天線約4.5元可買，今日收報4.63元，跌0.6%，中線有望重上50周線以上發展。

羅崇博(杜比)