瑞銀降海螺水泥(00914)目標價，股價一度3.7%，低見39.85元，現造40元，仍挫3.4%，成交金額2.79億元。
瑞銀發表報告，相信明年內地對水泥需求仍旺盛，故續睇好水泥股，但將海螺目標價則由56.49元下調至41.4元，行業首選為華潤水泥(01313)。
至於潤泥現跌2.5%；中國建材(03323)下滑1.8%；亞洲水泥(00743)走低2.2%；西部水泥(02233)跌2.4%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
瑞銀降海螺水泥(00914)目標價，股價一度3.7%，低見39.85元，現造40元，仍挫3.4%，成交金額2.79億元。
瑞銀發表報告，相信明年內地對水泥需求仍旺盛，故續睇好水泥股，但將海螺目標價則由56.49元下調至41.4元，行業首選為華潤水泥(01313)。
至於潤泥現跌2.5%；中國建材(03323)下滑1.8%；亞洲水泥(00743)走低2.2%；西部水泥(02233)跌2.4%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|滬倫通本月14日揭牌儀式傳推遲
|上一篇：
|滙證料小米產品防守性強 續睇17.66元