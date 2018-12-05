即巿股評 港股直擊

隔晚美股全線仆直，主要係美債孳息出現倒掛，市場擔心美國經濟最快明年出現衰退，加上貿易戰休戰消息已漸消化，美股早段回吐，但至中段有程式買盤追沽，令美股三大指數顯著下跌逾3%。港股當然隨之低開，恒指低開514點後，道指期貨喘定回升，港股跌幅亦曾收窄至345點，不過現水平未見大量買盤入場，中午恒指仍要跌420點，報收26840點；國指則跌147點，報收10760點。

騰訊(00700)早段曾跌3.8%，低見316元，不過有大行預期內地今年底至明年初再恢復對遊戲審批，騰訊在320元樓下見買盤吸納，半日報收320.6元，今日剛好回補部份周一遺下嘅上升裂口，只要股價收市守喺320元至322元，騰訊整固後仍有運行。不過美債孳息倒掛拖累美國金融股表現，友邦(01299)跟大笨象(00005)分別跌3.1%及2%，留意兩股需守20日線，一旦20日線失守或轉勢，入場炒作嚴守止蝕。

蘋果被睇死iPhone銷售放緩，隔晚股價急挫4%，港股呢邊嘅手機設備股捱沽，近日科技股走勢反覆，除咗騰訊呢隻指數龍頭叫穩定回升，其他科技股入場炒作打醒十二分精神。另一個表現較疲弱嘅板塊係汽車股，由於中美雙方仍未就減免汽車關達成協議，汽車股全線下挫。講真一句，中美雙方能否就汽車關稅講掂數，對汽車股都唔見得係好事，皆因中國若全面減免汽車關稅，內地汽車股或被進口車削弱競爭力，而出口方面又唔見可以完全彌補損失，都係瓜多過菜。只有新能源汽車獲國策支持，所以睇汽車股，阿Man暫時只會考慮比亞迪(01211)。

永升生活增長快

呢期都係睇番新股較有勝算，噚日為大家介紹咗復星旅遊(01992)，今日再睇睇另一隻噚日開始招股嘅新股永升生活服務(01995)，呢隻招股價介乎1.6至2.08元之間，發行3.8億股，集資額最多7.9億元，size細啲可能更加好炒，公司將於17號星期一掛牌，同樣可入飛申請IPO。至於永升生活嘅上市保薦人同埋全球協調人都係由海通國際獨家搞掂，而國泰君安同農銀國際為聯席賬簿管理人，一睇陣容就知係紅色背景，應該有大媽資金支持。根據中國指數研究院(「中指院」)資料顯示，永升生活服務為物業服務百強企業中增長最快的物管公司之一，自 2015 年至 2017 年，其在管理建築面積、收益及純利之複合年增長率在物業 服務百強企業中分別排名第7位、第11位及第5 位，並於 2018 年首次躋身物業服務二十強企業之列。

集團核心三大業務，可分為物業管理服務；對非業主的增值服務及社區增值服務；及形成向客戶 提供之綜合服務並涵蓋物業管理整條價值鏈，當中涉及住宅及非住宅(如辦公大樓、商場、 學校及政府樓宇)等多種物業。永升生活服務跟旭輝集團(00884)一直保持良好業務合作，有助鞏固其市場地位。由於永升生活服務跟旭輝集團長期穩定嘅業務關，預期有助永升生活繼續受益於旭輝廣闊龐大嘅項目儲備。此外，集團一直尋求與第三方物業開發商嘅合作機會，以更好地推進市場擴張，進一步擴大集團業務規模、改善市場覆蓋面、豐富產品組合並擴大客戶群。永升生活上市後可進一步提升公司企業形象、信譽度及競爭力，為集團未來快速增長計劃提供一個可靠及可持續嘅籌資平台。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)