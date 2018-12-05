港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數急瀉逾3%，港股三連升累飆809點後，今早顯著回吐。

恒指裂口低開514點，報26745點半日低，失兩萬七和100天線(約26972點)，開市後走勢改善，跌幅一度收窄至345點，見26914點半日高。恒指中午收報26840點，跌420點或1.5%，大市成交額465.74億元。

國企指數報10760點，跌147點或1.4%。

A股表現硬淨，滬指跌0.21%；深成指半日倒升0.2%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.4%；建行(00939)跌1.6%；中海油(00883)挫3.2%。相反，信置(00083)升0.9%；中電(00002)升1.7%；潤電(00836)升1.8%。

焦點板塊

手機設備股：蘋果公司據報正在iPhone嘗試罕見的營銷策略，如給予折扣促銷，以刺激旗艦產品的銷情，拖累蘋果股價下挫4.4%，連累本港手機股也捱沽。蘋果概念股瑞聲(02018)挫3.4%；鴻騰(06088)走低0.3%；通達(00698)挫3.3%。非蘋概股舜宇(02382)插6.7%，為跌幅最大藍籌；比亞迪電子(00285)跌3.1%；丘鈦(01478)跌2.9%；富智康(02038)下滑1.1%；小米(01810)降2.3%；信利(00732)跌1.6%。

金融股：美國國債孳息曲線倒掛，國際金融股受壓，滙控(00005)跌2.1%；友邦(01299)挫3.1%；渣打(02888)跌2.9%。本地銀行股也向下，恒生(00011)跌2%； 中銀香港(02388)跌1.8%；東亞銀行(00023)跌1.1%；大新銀行(02356)跌0.4%；創興銀行(01111)跌0.9%。

台資食品股：上月跑輸大市，今早整體逆市靠穩，旺旺(00151)升2.9%，為半日表現最佳藍籌；康師傅(00322)升1%；統一(00220)升0.4%。

焦點股份

北汽(01958)：曾插13.5%，半日跌9.3%。外電報道，德國戴姆勒汽車(Daimler AG)有意增加在與北汽合營公司的持股比例至最少65%。《21世紀經濟報道》則引述北汽方面否認此事，並表示雙方對現在的合作關係滿意。

新城悅(01755)：曾逆市升4.6%，見3.67元創新高，半日升3.7%。集團聯席全球協調人早前部份行使超額配股權，涉共2000萬股，昨日完成發行。

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