摩根士丹利 舜宇光學(02382)
評級：與大市同步 -> 與大市同步
目標價：85元-> 85元 (較前收市價79.8元有6.5%潛在升幅)
大摩發表策略報告，認為舜宇光學未來45日下跌機會大，料出現機會率達70至80%。
該行認為舜宇未來45日下跌機會大，主要由於股價早前已抽高，令估值短期不吸引，加上預期相機模組及鏡片出貨量會持續下跌，並相信下半年毛利率難以復甦，市場會降舜宇盈利預測。
不過，大摩維持舜宇「與大市同步」評級，目標價續睇85元。
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評級：與大市同步 -> 與大市同步
目標價：85元-> 85元 (較前收市價79.8元有6.5%潛在升幅)
大摩發表策略報告，認為舜宇光學未來45日下跌機會大，料出現機會率達70至80%。
該行認為舜宇未來45日下跌機會大，主要由於股價早前已抽高，令估值短期不吸引，加上預期相機模組及鏡片出貨量會持續下跌，並相信下半年毛利率難以復甦，市場會降舜宇盈利預測。
不過，大摩維持舜宇「與大市同步」評級，目標價續睇85元。
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