訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:21 港股直擊 即巿股評

大摩料舜宇未來45日下跌機會大 仍睇85元

放大圖片

摩根士丹利　舜宇光學(02382)

評級：與大市同步 -> 與大市同步

目標價：85元-> 85元 (較前收市價79.8元有6.5%潛在升幅)

大摩發表策略報告，認為舜宇光學未來45日下跌機會大，料出現機會率達70至80%。

該行認為舜宇未來45日下跌機會大，主要由於股價早前已抽高，令估值短期不吸引，加上預期相機模組及鏡片出貨量會持續下跌，並相信下半年毛利率難以復甦，市場會降舜宇盈利預測。

不過，大摩維持舜宇「與大市同步」評級，目標價續睇85元。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。