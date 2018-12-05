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花旗 睿見教育(06068)

評級：中性

目標價：4.7元->3.8元(較前收市價3.26元有16.6%潛在升幅)

花旗發表報告，因為行業監管存在不確定性，把睿見教育目標下調19%至3.8元，維持「中性」評級。

該行認為，睿見教育可以繼續受益於強勁的K12模式教育需求，但該行分別下調集團2019年至2020年盈利預測14%至15%。

花旗又指出，內地民辦教育促進法修正草案可能會在今年第四季至明年第一季內完成審議。

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