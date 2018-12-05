美國國債孳息曲線一部分出現倒掛，經濟憂慮重燃，拖累隔晚美股急瀉，道指收市大跌近八百點。恒指連升3日累飆809點後，今早大幅低開逾五百點後跌幅收窄。
恒指低開514點，報26745，跌穿100天線(約26972)，開市後跌幅收窄，截至10時4分，恒指僅跌355點，報26904。
國企指數低開212點，報10695，現跌134點，報10773。
內地股市向下，上證指數報2646，跌19點或0.74%。
近期一直領漲大市的騰訊(00700)，今早曾插3.8%，低見316元，最新挫2.5%，報320.2元。
隔晚美國金融股捱沽，今早滙控(00005)挫1.9%；友邦(01299)跌2.4%，報65.4元。
平保(02318)跌幅較細，現跌0.6%，報77.4元。
隔晚蘋果股價下挫4.4%，連累手機股也捱沽。舜宇(02382)插4.1%；瑞聲(02018)跌2.6%。
個股方面，北京汽車(01958)曾急插一成三。外電引述消息報道，擁有奔馳(Mercedes-Benz)品牌的德國戴姆勒汽車(Daimler AG)有意增加在與北汽合營公司的持股比例，由目前的49%升至最少65%，有關討論仍在初步階段。