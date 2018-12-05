重要通告 港股直擊

銀建國際(00171)宣布，為重整業務營運及整合資產，中海油泰州石化、泰州東聯及中海瀝青訂立合併協議。根據協議，中海油泰州石化將吸收合併泰州東聯及中海瀝青。

完成後，經合併企業中海油泰州石化將為存續公司，並將繼承泰州東聯及中海瀝青的所有資產、負債、業務、人員、合同、資格及其他一切權利及義務。

銀建國際於中海油泰州石化及泰州東泰擁有股權。合併完成後，泰州東聯將予解散及註銷，不再是該公司的間接附屬公司，銀建於中海油泰州石化的間接權益由33%增加至51%。