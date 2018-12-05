訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:47 港股直擊 即巿股評

開市焦點:美債預示經濟轉壞 恒指勢急插回補裂口

放大圖片

美國股債急劇波動，市場又把焦點轉移至全球經濟增長前景，港股今日或隨美股急跌，恒指料明顯跌穿二萬七，下試本周一之上升裂口底部。

華爾街對於中美貿易戰暫時「停火」的樂觀情緒只維持了一天，周二已迅速消散，美國10年期等較長期國債的孳息繼續向下，而部分中期債券孳息更已低於短息，令人擔心經濟前景，有分析認為美債市場開始押注聯儲局最早將在2020年減息。美國金融板塊急插4.4%，美股三大指數的跌幅都超過3%，道指收市仍挫799點或3.1%，報25027點，納指大瀉3.80%，收報7158點。美元一度顯著受壓，金價則升至五個月高位。

市場對關稅戰「停火」的確切時間感到混亂，最後由總統特朗普一錘定音稱90天「停火期」從「習特會」起計。市場開始質疑，能否在短時間內達成永久協議。

美國金融市場將於周三休市，以悼念前總統老布殊逝世。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.42元，較本港上日收市低1.68元；騰訊(00700)ADR收報316.87元，低11.53元或3.5%；國壽(02628)ADR收報17.01元，低0.51元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.48元，低0.36元；中石油(00857)ADR收報5.52元，低0.15元；中石化(00386)ADR收報6.74元，低9仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.77元，低0.98元；聯通(00762)ADR收報9.1元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報4.15元，低3仙。

ADR港股比例指數報26654，較周二恒指收市跌606點或2.28%。參考ADR表現，恒指短期內或要回補本周一之上升裂口底部約26683點。恒指昨日午後曾挫近兩百點，在100天線附近(昨日約26987點)即拗腰，收報27260點，升78點或0.3%，創9月28日以來收市新高，連升3日累飆809點或3.1%。不過大市沽空比率升至15.42%，為創11月9日以來新高。

焦點板塊

內房股：萬科(02202)公布首11月銷售金額5439.5億元(人民幣．下同)，按年上升16.3%；單計11月銷售按年升67.8%；世茂房地產(00813)首11個月合約銷售額按年增74.9%。雅居樂(03383)首11個月累積預售金額按年增長9.5%。中國奧園(03883)11月份合同銷售金額按年增長約47.15%：首11月合同銷售額累計約738.9億元，按年增長約1.15倍。

焦點股份

洛陽鉬業(03993)：公布向基金NSR收購IXM全部股權，購買價為4.95億美元(約38.73億港元)加最終淨利潤的金額。IXM為專注於基本金屬及貴金屬交易的全球商戶。

百富環球(00327)：預料截至12月底止全年純利按年增長不少於50%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。