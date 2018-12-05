港股直擊 即巿股評

美國股債急劇波動，市場又把焦點轉移至全球經濟增長前景，港股今日或隨美股急跌，恒指料明顯跌穿二萬七，下試本周一之上升裂口底部。

華爾街對於中美貿易戰暫時「停火」的樂觀情緒只維持了一天，周二已迅速消散，美國10年期等較長期國債的孳息繼續向下，而部分中期債券孳息更已低於短息，令人擔心經濟前景，有分析認為美債市場開始押注聯儲局最早將在2020年減息。美國金融板塊急插4.4%，美股三大指數的跌幅都超過3%，道指收市仍挫799點或3.1%，報25027點，納指大瀉3.80%，收報7158點。美元一度顯著受壓，金價則升至五個月高位。

市場對關稅戰「停火」的確切時間感到混亂，最後由總統特朗普一錘定音稱90天「停火期」從「習特會」起計。市場開始質疑，能否在短時間內達成永久協議。

美國金融市場將於周三休市，以悼念前總統老布殊逝世。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.42元，較本港上日收市低1.68元；騰訊(00700)ADR收報316.87元，低11.53元或3.5%；國壽(02628)ADR收報17.01元，低0.51元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.48元，低0.36元；中石油(00857)ADR收報5.52元，低0.15元；中石化(00386)ADR收報6.74元，低9仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.77元，低0.98元；聯通(00762)ADR收報9.1元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報4.15元，低3仙。

ADR港股比例指數報26654，較周二恒指收市跌606點或2.28%。參考ADR表現，恒指短期內或要回補本周一之上升裂口底部約26683點。恒指昨日午後曾挫近兩百點，在100天線附近(昨日約26987點)即拗腰，收報27260點，升78點或0.3%，創9月28日以來收市新高，連升3日累飆809點或3.1%。不過大市沽空比率升至15.42%，為創11月9日以來新高。

焦點板塊

內房股：萬科(02202)公布首11月銷售金額5439.5億元(人民幣．下同)，按年上升16.3%；單計11月銷售按年升67.8%；世茂房地產(00813)首11個月合約銷售額按年增74.9%。雅居樂(03383)首11個月累積預售金額按年增長9.5%。中國奧園(03883)11月份合同銷售金額按年增長約47.15%：首11月合同銷售額累計約738.9億元，按年增長約1.15倍。

焦點股份

洛陽鉬業(03993)：公布向基金NSR收購IXM全部股權，購買價為4.95億美元(約38.73億港元)加最終淨利潤的金額。IXM為專注於基本金屬及貴金屬交易的全球商戶。

百富環球(00327)：預料截至12月底止全年純利按年增長不少於50%。