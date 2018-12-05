即巿股評 港股直擊

中國人相信老利，所以刻意避開某些數字，剛好來到這一篇又有完結的想法。

這個系列文章寫完今篇告一段落，來到年終了，承先啓後，要整理思路和計劃未來的時候又到了。

其實MTA已經4年多了，MTA之前還寫過facebook主頁，加起來就五六年了。

無聊瀏覽網頁，發現有些同時期出道的blogger，已經登上舞臺，執得一幅專業的模樣，站在霓虹燈下，真是粉墨登場。

見證財演界由叔姐到了數碼時代，後生可畏！

有位老前輩告訴我，在財經界，從不缺明星，但多數是流星，恒星很少。

因此，在市場面前，保持敬畏之心，修煉内功，不斷學習進步才是正道，要怕的是沒有真功夫，要怕的是沒有了自由！

看市場，我們回顧11月13日寫的一張圖系列第二篇，裏面我標示了幾個日期，10月27日，11月5日，11月21日，12月11日。

11月21日已經證實為重要低點，那麽12月11日的性質將會如何呢？

這一日以及7日，兩者相差主要是周末，要特別提防市場反彈見頂。

在會員月報中，我們發現了12月初利好星象雲集，卻又對應了未來的低谷 ，是其中一個證據。

天時還要看人爲，就看市場在時間形態配合之下的動作。

有的明星最終就如流星，有時利好出現就如煙花表演，燦爛之後恐怕墮入黑夜。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。