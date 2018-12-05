重要通告 港股直擊

青島銀行(03866)公布，A股初步詢價期將為周五(7日)至下周一(10日)，在中國境內向符合中國法律法規規定的詢價對象進行。

該行表示，是次發行不逾4.51億股A股發得資金淨額將全部用於充實其核心一級資本，提高資本充足率。

該行今年首九個月純利17.54億元(人民幣．下同)，按年增長4.61%，營業收入增長24.49%至52.9億元。該行又預計今年全年純利為19.19億元至20.90億元，按年增幅約為1%至10%，營業收入64.76億元至70.35億元，按年增約16%至26%。