即巿股評 港股直擊 國際財經

「習特會」為中美貿易戰帶來喘息空間，其對環球金融市場的利好效應似乎相當短暫。

周一中港股市勁飆，周二已顯得乏力再衝，恒指低開後窄幅波動，尾市總算能倒升收場，報27260點，微漲78點。亞洲區內其他股市昨天亦普遍下挫。

美股對「習特會」成果反應較溫和，標指周一儘管成功收復200天線，進賬1.09%。相比之下，債市卻見異動，美國10年期國債孳息跌穿3厘，為去年10月以來首次低於200天線，意味債價上揚拉低債息。自從上周聯儲局主席鮑威爾口風「鷹轉鴿」，又憧憬「習特會」將帶來好消息，令市場風險胃納升溫，惟在此背景下，資金反而流入債市避險，殊不尋常，其中一個解釋是投資者正消化聯儲局貨幣政策轉向，因而調動倉位。

此外，債市發出讓人倍感憂慮的訊號：孳息倒掛(長債息低於短債)，是2007年後第一次。債息倒掛被視為經濟衰退的先兆，近年在超低息和量寬下，長短債息差持續收窄，致使於經濟數據表現強勁之際，依然不時有分析提醒投資者切勿忽視經濟下行風險。

值得留意的是，周一出現倒掛的是短期組合，包括2年期及5年期債息、3年期及5年期債息，測市能力相對有限；可是，BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen認為，其他組合債息即將跟隨，較具代表性的2年期及10年期債息預期於今年底或明年初倒掛。衰退會否一如以往般在隨後的一至兩年出現，備受關注。

不過，據三藩市聯儲銀行8月底發布的經濟研究報告，在詳細分析多個年期債息組合後，結論是3個月及10年期債息倒掛對預測美國經濟衰退準確度最高，但報告強調，債息要正式倒掛才算步向衰退的訊號。

附【圖】所見，目前10年期債息仍然比3個月期高出約0.57厘，換句話說，衰退是否重臨，現在言之尚早；然而，視作美國經濟的另一警號，也不為過。

按傳統循環理論，在啟動加息一至兩年後，緊縮政策發揮作用，將促使整體經濟見頂(或抑制經濟上升周期延續)回落，增長速度逐漸放緩；美國於2015年底開始加息，至今共8次累計上調利率2厘，經濟擴張期可能已到達臨界點；至於總統特朗普向中國發動貿易戰，對美國本身也有負面影響，經濟走下坡其實符合循環周期，即使如此，卻不代表立刻陷入衰退，只要聯儲局控制「收水」得宜，以及中美貿易戰未致惡化，相信美國經濟短期內由盛轉衰的機會不高。

鮑威爾原定今天在國會作證，惟因悼念前總統老布殊逝世而定為全國哀悼日，作證要推遲，投資者暫無法對美國加息進程找到新啟示。貿易戰方面，如果美國經濟真的出現轉弱跡象，華府與中國談判時或許難以保持一貫強硬態度，或有助解決爭議。

信報投資研究部

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