今日 19:47
重要通告
港股直擊
信利國際(00732)公布，11月綜合營業淨額約16.93億元，按年增加1.32%。
今年首11個月，累計綜合營業淨額約178.95億元，按年減少6.43%。
合和停牌傳私有 料涉200億
今日信報
港股聞休戰 飆675點成交千三億
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論中美休戰贏輸家
恒昇
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今日信報
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Nvidia prospects still solid despite short-term concerns
Hao Chenglin｜ EJ Insight
引入新技術免排隊結賬 亞馬遜擴充無人店
StartupBeat
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王良享
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財富管理
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