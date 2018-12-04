港股直擊 即巿股評

天津、海南、江西、湖北和雲南五個省市本月起，推出「攜號轉網」新業務受理流程，使用者可發送短信進行攜轉資格查詢，辦理完攜轉業務後1個小時內即可正式攜轉到新的運營商。

「攜號轉網」即本港的攜號轉台，在內地亦非新鮮事，今次五個試點聚焦簡化程序和提高效率。

工業和信息化部(工信部)指，攜號轉網初衷為了促進電信業健康發展，推進三大運營商之間競爭。換言之攜號轉網是推進提速降費的助力。

新政拖累中移動(00941)昨日大升市下逆市挫3%，今日稍為回升0.5%，收報75.75元。

攜號轉網是否能起顯著作用？先看看歷史。內地攜號轉網首個試點計劃在8年前(2010年11月)於天津和海南開展。兩年半後，截至2013年7月，兩地成功攜號轉網用戶只有6萬左右，累計成功率僅0.27%。至2014年9月，推出第二批試點：江西、湖北和雲南三省，反應仍然是平平。

預期方面，工信部副部長羅文今年3月指，攜號轉網試點過程中發現很多問題，其中是牽涉到運營商之間的結算問題。工信部預期，今次由試點到實現全國範圍推廣至少要到2020年。

所以攜號轉網要廣泛地應用先得解決技術和市場反應兩個難題。

再者，提速降費的大前題下，內地7月起取消數據漫遊費，加上大數據流量低資費套餐，三大營運商的收入已受影響，聯通(00762)都已預告第四季財務表現將因降價及市場競爭而面臨較大壓力。

至於提速降費對運營商的影響，可以由移動用戶每月收入(Average Revenue Per User，即ARPU)反映。根據第三季業績，中移動(00941)首九個月的移動用戶每月ARPU為55.7元人民幣；聯通(00762)為46.8元人民幣；中電信(00728)為55.7元人民幣。按年而言全線下跌。

三巨頭的流動上網收費調整是否見底和提速降費是否已完全反映在股價上，目前是言之過早，先睇四季業績出爐後的估值調整，但暫時未見得攜號轉網是一個巨大政策利淡。

昨日急跌的中移動(00941)，目前日線圖上75元水平成交較密集，下方250天線(現約74.24元)不宜失守。

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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