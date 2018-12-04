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今日 18:25 港股直擊 即巿股評

【北水手影】北水流走縮 沽內房撈神華

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中美貿易戰緩和，隔晚美股三大指數高收逾1%，港股上日飆675點後，今日低開高收，全日再升78點，創逾兩個月高位收市。

港股連升三日，累飆809點或3.1%，但北水沽貨未手軟，並連續第九個交易日錄淨流出，今日淨走9.89億元，比上日21.3億元，縮減53.6%。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)上日淨走3.27億元後，今日淨走1.77億元，兩日合計流走5.04億元，續是北水沽得最多個股。金蝶(00268)也錄5799萬元北水淨走；但中芯(00981)錄1993萬元資金買入。

人民幣滙價回升，但屬重資產類的內房股，俱見到北水沽貨手影，中海外(00688)及首席執行官吳向東傳離任的華潤置地(01109)，分別有1.1億及8255萬元北水淨走，為第二及三多北水淨走個股；龍湖(00960)及融創(01918)也分別錄6316萬元及1358萬元北水流走。

其他較多北水淨股的股份有海螺(00914)及平保(02318)，全日分別錄得淨走6150萬及1179萬元。

昨日有8300萬元流走的神華(01088)，今日由沽轉買，全日錄5479萬元內地資金掃入，為北水最多買入個股。

另外，內銀股也有北水追捧，工行(01398)有3777萬元淨買，招行(03968)則有2854萬元淨入。

個別醫藥股亦見北水手影，復星醫藥(02196)及石藥(01093)分別有2856萬元和2853萬元淨買，但中生製藥(01177)則有7325萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、騰訊、中海外、石藥、平保、融創、廣汽(02238)、招行、復星醫藥及中芯

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中生製藥、招行、金蝶、潤地、石藥、龍湖、融創、海螺及神華。

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