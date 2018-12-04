港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數高收逾1%。港股昨日飆675點後，今日曾吐近200點，不過於100天線見支持，U盤嘜至全日高位收市。

恒指低開62點，開市後反覆向下，上午最多跌162點，之後跌幅一度收窄至17點，中午跌70點或0.3%，午後穿上午低位，曾挫197點，見26984點，觸及100天線(約26987點)即拗腰，尾段倒升，收市競價時段(U盤)嘜高。恒指收報27260點，升78點或0.3%，創9月28日以來收市新高，連升3日累飆809點或3.1%。大市今日上升股份比例為53%；下跌股份比例為47%。

國企指數報10907點，升25點或0.2%。國指三日累飆322點或3%。

大市成交額926.74億元，較上日減少369.51億元。

A股尾段走高，滬指收市升0.42%；深成指升0.19%。

即月期指收市跌13點或0.05%，報27271，高水11點。

隔晚美國十年期國債孳息率跌穿3厘，亞洲時段低見2.937，道指期貨曾挫逾200點，最新跌144點，報25700。歐洲三大股市最新亦偏軟。

藍籌股方面，騰訊(00700)反覆升1.1%，收報328.4元創9月26日以來收市新高；友邦(01299)低開高收1.1%；港交所(00388)升2%；恒生(00011)升1.9%；中移動(00941)回升0.5%。相反，華潤置地(01109)首席執行官吳向東傳離任，股價跌1.1%；金沙中國(01928)吐0.7%；瑞聲(02018)和舜宇(02382)回吐約2.1%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

能源股：隔晚外圍油價反彈逾4%，「三桶油」個別走，中石油(00857)跌0.5%；中石化(00386)跌1.2%；中海油(00883)升1%。油服股造好，中海油服(02883)升半成；中石化煉化(02386)升3.2%；上石化(00338)升2.2%；中石化油服(01033)升1.3%。燃氣股造好，中國燃氣(00384)升1.4%；新奧(02688)升3.3%；北京控股(00392)見逾8個月高，收市升2.3%；新天綠色(00956)升4.1%；華潤燃氣(01193)升2.6%；昆侖能源(00135)升4.3%。

中資券商股：內地《第一財經》引述消息指，「滬倫通」計劃12月14日在倫敦舉辦揭牌儀式，當中華泰證券(06886)(HTSC)亦據報將發行GDR同日上市，華泰今日升1.6%，其A股升2.62%。另外，海通證券(06837)漲4.4%，為升幅最大國指成分股；中信証券(06030)升1.1%；廣發証券(01776)升1.5%；中國銀河(06881)升1.4%；中金公司(03908)升1.7%。

汽車股：特朗普昨日在Twitter發文稱，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅。汽車股表現兩極，吉利(00175)跌0.6%；廣汽(02238)跌0.1%。相反，北汽(01958)飆5.8%；華晨(01114)昨獲大摩維持「增持」評級，目標價10元，今早曾飆升5.7%，收市升3%；長汽(02333)升1.7%；比亞迪(01211)升0.9%。4S零售商方面，中升(00881)升4.9%；美東(01268)升5.1%。不過，永達(03669)、正通(01728)和廣匯寶信(01293)今日都要跌。

焦點股份

美團點評(03690)：股價反覆向下，最低見過53元，挫4.5%，收市跌3%。美團發布生態反腐處罰公告，包括內部員工、生態合作夥伴及共犯社會人員等89人，受到刑事查處，其中外賣渠道高級總監因觸犯公司高壓線被公司解除勞動合同。

川河集團(00281)：下午復牌，曾飆54.5%，見0.85元創新高，收市僅升5.5%。集團執行董事徐楓及其兩名兒子持有的進譽投資提出以每股0.55元現金全購，每股作價與前收市持平。

勵晶太平洋(00575)：今早曾升21.4%，見逾4個半月高，收市升8.6%。集團公布，附屬Plethora Solutions與復星醫藥(02196)旗下江蘇萬邦醫藥訂立許可協議，通過後者在中國(不包括台灣、香港及澳門)開展Fortacin™之銷售及分銷的方式，將Plethora Solutions治療早洩藥品Fortacin™商業化之權利。

HMV數碼中國(08078)：股價暴瀉，曾插88.2%，收市插86.9%，成交額1.57億元。集團旗下影音連鎖店hmv有三家分店接連拖欠租金。hmv零售市場部負責人回應本報查詢時稱，零售業務出現經營困難，hmv正聯絡新投資者。集團為最大單一股東的HMVOD視頻(08103)亦挫22.9%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。