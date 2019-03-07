即巿股評 港股直擊

12月3日以《撈貨撈出個「黃金交叉」》為題的【搏拳實錄】才講到：「習特會」畢竟是7月6日兩國點燃貿易戰的火頭以來，首次出現有機會和解的曙光，估計對港股會有即時的刺激作用……。經過大戶兩度低位撈貨，恒指上周三自6月20日以來再次出現「黃金交叉」(10天線升穿50天線)，本周有機會再挑戰以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂阻力。

料不到恒指當日開市就裂口升穿約位於26870點的TrendWatch下降通道頂，最後以27182點收市，升675點或2.55%，並留下一個闊323點(26683和27006點)的大型上升裂口，即是全日都沒有回測下降通道頂水平，亦代表恒指過去半年以來(TrendWatch下降通道長度)首次出現技術突破。

值得注意的是，周一恒指急升並不是單單炒作「習特會」消息，中線市寬亦出現突破。EJFQ圖表顯示，大市股價高於50天線股份比率的中線市寬自今年6月25日跌穿30至40%的支持區之後，直到11月6日為止亦只有兩次(8月底和9月下旬)曾經短暫重返支持區內，換言之，中線市寬有大約4個半月都在支持區底以下爭持。「捱」到11月7日，中線市寬才升穿30%的支持區底，兩個星期後(11月21日)再度突破40%的支持區頂並反覆上升。要知道支持區又可叫做超賣區，但由於中線市寬之前曾有4個多月時間在區底以下徘徊，近日升穿區頂就並非大市已不再超賣而是突破，最低限度亦應視作以30%的支持區底為界的「升呢」表現。

記得4個月前，老徐利用EJFQ恒指走勢圖的成交量密集區來分析，判斷恒指將要「降呢」(見7月31日【搏拳實錄】〈8月主題：恒指「降呢」〉)，而恒指近日又出現「呢」(level，階層)的變動，但這次是「升呢」。

從EJFQ圖表可見，恒指由8月至10月初，一直在4條成交量顯示bar組成的區間(約26400至28300點；採用15條bar圖)波動，到了10月9日，開始「降呢」至同樣由4條bar組成、約24500至26400點的區間上落。直到上周三才明顯升穿並且連續3個交易日測試26400點的支持後，本周一再裂口抽升，至此確認恒指已重上26400至28300點的區間運行，估計可以與中線市寬雙雙「升呢」迎聖誕。

最後補充「搏拳」操作：老徐較早前用542點期權金買入12月行使價26400點的期指call(見11月28日〈封咗蝕本門〉)，如果周一沽出獲利，大概可賺取約700點期權金。但老徐又諗到，踏入12月的傳統交投相對淡靜月份，唯一的倉位「食胡」之後，未必有機會或充足gut feeling再入市「搏拳」，若果到時「冇盤就身痕」的trader本能發作起來便無法排解，於是決定在周一夜期沽出即月行使價27400點期指call，收取454點期權金。這個「搏拳」理念是用88點(買call的542點減去沽call的454點)期權金的持倉成本，希望博取最多約900點、逾9倍的回報。

老徐