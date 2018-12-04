即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數再升，雖然升幅收窄，但最終三大指數仍錄得超過1%升幅，不過港股經過噚日急升後，隔晚喺夜期跟ADR均見回吐，今日港股亦略為低開。恒指低開62點後即反覆向下，半日最多跌162點，見27019點半日低位，但於100日線(26987點)之前已見支持，跌幅曾收窄至17點，曾見27165點半日高位。恒指中午報收27112點，跌70點；國指半日報收10849點，跌32點。

雖然噚日港股急升，但見成交增至超過1200億，尚算配合升勢，短線港股技術走勢上仍偏強，不過短線有獲利沽盤亦好正常，而今日半日成交又縮水至481億元，反映獲利沽壓唔嚴重，只係喺二萬七點樓上，缸邊友買貨意欲略降，唔知跟呢個月有大量新股趕尾班車有冇關係，市場或預留資金抽新股。半日大市窄幅上落，暫時牛皮整固，今日可以話無乜睇頭，悶局一場。

不過港股暫時仍處於反彈浪中，喺反彈上升勢頭未扭轉前，似乎仍然係好友佔上風，短線港股喺100日線見支持，估計喺26800水平支持力度較大。既然恒指已先後收復10、20、50及100日線，只要短線冇乜利淡消息，可順理成章再向上挑戰，而較近嘅目標當然係10月初所見嘅巨型陰燭頂部27716點，大約係27800水平。雖然近日港股整體氣氛確有改善，但一日未能重上29000水平，並收復250日線(29071)點而企穩，港股目前嘅升勢，只能視為熊市中反彈，要完全擺脫熊蹤，唔重上二萬九企穩仲係無得傾。只係暫時港股仍處反彈浪中，無論逆勢而行，呢期係要趁回吐做好，並非見整固做淡。

同一時間喺美滙指數略見回軟之際，港匯轉強升至7.8水平附近，而人民幣離岸價亦高見6.85水平，喺咁嘅情況下，中港兩地股市即使短線要抖抖氣，但回吐壓力亦有限。而港滙強勢亦跟新股喺今年最後一個月蜂擁上市有關，截至星期一為止，暫時已有13隻新股排住隊登陸魚缸，合共集資額超過200億元，單係12月嘅新股集資額，已較去年同期增加逾七成。

既然咁多新股上市，今日阿Man講下由復星國際(00656)重組其旅遊業務後分拆上市嘅復星旅遊文化(01992)。集團於上周五開始招股，今個星期四中午截飛，下星期正式登陸魚缸。今次IPO共發行2.14億股，國際配售跟IPO比例為9:1，招股價介乎15.6元至20元。而上市搞手全為重量級投行，包括細摩、中信里昂、花旗環球為聯席保薦人，而全球協調人更加埋獅子銀行同復星恒利，陣容強勁。

睇番復星旅遊本身業務焦點係透過Club Med同埋針對中國市場嘅Club Med Joyview，營運度假村，為休閒度假綜合性旅遊集團。除咗開發、營運及管理旅遊目的地，亦有提供基於度假場景嘅服務及解決方案。截至今年6月底止，度假村喺26個國家及地區營運69個Club Med度假村及三亞亞特蘭蒂斯旅遊目的地，業務覆蓋全球超過40個國家。

考慮到全球中產規模擴大而對旅遊需求上升，公司前景值得睇好，而中國旅遊市場增長潛大龐大，復星旅遊文化作為業內龍頭更具優勢。所以今次公司上市，吸引咗唔少星級基石投資者，包括信德集團(00242)、淘寶中國及中國蘇創能源，合供認購3.8億元股份。而公司有復星國際呢個大靠山，股東及資源實力雄厚，方便日後進行更多併購或合作，及參與具有協同效益嘅項目。近日上市嘅新股都見炒作，復星旅遊又有咁強背景，值得落飛捧場。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)