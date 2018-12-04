港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數，高收逾1%。港股昨日飆675點後，今早於100天線上方整固。

恒指低開62點，開市後反覆向下，曾挫162點，見27019點半日低，於100天線(約26987點)上方見支持，跌幅一度收窄至17點，見27164點半日高。恒指中午收報27112點，跌70點或0.3%，大市成交額481.44億元。

國企指數報10849點，跌32點或0.3%。

A股半日走，滬指升0.04%；深成指跌0.11%。

藍籌股方面，騰訊(00700)回吐0.7%；中移動(00941)續弱，半日跌0.7%；華潤置地(01109)首席執行官吳向東傳離任，股價半日跌2.8%；金沙中國(01928)吐1.5%；萬洲(00288)吐2.5%。相反，友邦(01299)低開高走，半日升1%；港交所(00388)升0.7%；恒生(00011)升1.1%；平保(02318)升0.2%。

焦點板塊

汽車股：特朗普昨日在Twitter發文稱，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅。汽車股今早兩極，吉利(00175)跌1.9%；廣汽(02238)跌1.2%。相反，北汽(01958)飆5.1%；華晨(01114)昨獲大摩維持「增持」評級，目標價10元，今早曾飆升5.7%，半日升2%；長汽(02333)升0.2%；比亞迪(01211)升1%。4S零售商方面，中升(00881)升4.1%；美東(01268)升3%。不過，永達(03669)、正通(01728)和廣匯寶信(01293)跌逾1%。

5G概念股：逆市向好，中國通信服務(00552)升2.9%；長飛光纖(06869)升0.7%；中興(00763)升0.4%；京信通信(02342)升0.8%。

石油相關股：隔晚外圍油價反彈逾4%，「三桶油」個別走，中石油(00857)跌0.9%；中石化(00386)挫2.2%；中海油(00883)升0.3%。油服股造好，中海油服(02883)升3.3%；中石化煉化(02386)升2.3%；上石化(00338)升1.9%；中石化油服(01033)升1.3%。

焦點股份

勵晶太平洋(00575)：今早曾升21.4%，見逾4個半月高，半日升14.3%。集團公布，附屬Plethora Solutions與復星醫藥(02196)旗下江蘇萬邦醫藥訂立許可協議，通過後者在中國(不包括台灣、香港及澳門)開展Fortacin™之銷售及分銷的方式，將Plethora Solutions治療早洩藥品Fortacin™商業化之權利。

HMV數碼中國(08078)：開市後暴瀉，曾插83.7%，半日插81.7%，成交額7950萬元。集團旗下影音連鎖店hmv有三家分店接連拖欠租金。hmv零售市場部負責人回應本報查詢時稱，零售業務出現經營困難，hmv正聯絡新投資者。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。