水泥股今早回吐壓力大，以華潤水泥(01313)表現最弱，最低見過7.5元，挫5.06%，現造7.55元，仍降4.4%，成交金額7609萬元。
海螺水泥(00914)拋壓亦重，現更是表現最差國企指數成分股，最低見過40.65元，挫3.9%，現造40.7元，仍跌3.8%。
至於中國建材(03323)現跌2.6%；山水水泥(00691)挫3.7%；西部水泥(02233)跌2.3%；但金隅(02009)則逆市升1.2%。
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海螺水泥(00914)拋壓亦重，現更是表現最差國企指數成分股，最低見過40.65元，挫3.9%，現造40.7元，仍跌3.8%。
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