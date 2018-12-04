港股直擊 即巿股評

噚日休戰咗一日，都好，反正呢兩日我到咳到甩咗個肺之後，個膶都準備甩埋出嚟，「做咩唔請sick leave呀？」你明唔明做online嘅請sick leave係無用架，話之你請annual leave，電話搵到你而你又上到網嘅，你點都係走唔甩。

依家10點2分，都只啱啱返到嚟斟好杯水開着咗部電視，一開個走勢圖諗住睇吓恒指，噚日彈完7XX點之後今日暫時回返7X點，都唔係好過分啫，但最正嘅係日線圖暫見恒指喺條保歷加通道頂邊緣出咗粒「十字星」，計埋噚日嗰粒已經係連續兩日出「十字星」(不過今日又真係未完，暫難確定)；換換嗰幾條平均線出嚟先，今日見恒指都仍然企喺條100天線(26988點)之上，而下方時期較短嘅三條平均線，即10天線(26457點)、20天線(26206點)同50天線(26133點)都已經排返好個順序，形勢一片大好咁，唯獨是就爭在so far處於「上升通道」頂，今日稍回亦情有可願。

依家10點14分，恒指做緊27072點，暫跌109點，開埋恒指牛熊證街貨圖睇，上方最貼價嘅熊證就係27200至27299點，呢度有相當於394張期指；嗱，再向上掃九層街貨，其實每一層嘅熊證你見條棒棒最後個數字，括號裏面粒數都係正數，呢粒數係代表相對期指對沖張數變化，多咗即係街貨需要更多嘅期指張數作為對沖 > 即係多咗街貨 > 即係多人買 > 即係大家都見恒指彈升7XX點之後會掉頭向下行，咁所以先至買熊證啫。至於貼熊定遠熊，就視乎落注嗰人嘅膽大細心同可承受壓力嘅程度啦。

再睇埋下方牛證，最貼價嘅就係26300至26399點，呢度有相當於1315張期指，全數都係新增嘅，好簡單啫：追升囉，咁市個市都上咗咁多，死都揀隻貼價牛用高槓桿再炒上去啦，所以同時你都會見到一啲比較遠嘅牛證，好似26000至26099點，去到25400至25499點呢一大截嘅牛證期指張數係比噚日有所減少，咁估計都係之前買定遠牛嘅朋友就等市升，採取一彈就走嘅策略。這邊廂收割，那邊廂再貼價牛追升，定反手開熊，loop返上上一段，你比較吓邊邊多期指張數增加就知啦。

「咁即係反手開Put/入熊啦？」呢樣堅係有少少保留，我明白下方第一層牛證街貨如同武俠小說中嘅天山雪蓮一樣咁珍貴，但上行嘅貨都其實都唔少喎；情況就等同金庸筆下《書劍恩仇錄》嘅陳家洛，如果佢知道天山雪蓮根本係唔可以起死回生嘅同時，而佢喺又街市度見到有得賣天山雪蓮(果)，仲要$10磅(我知，加海底椰仲可以潤喉紓咳，啱我)嘅時候，如果你係陳家洛嘅話，你會選擇落樓下街市買？還是去西藏/新疆啲雪山度，冒死去摘呢款被列為「國家二級保護植物」兼「國家三級瀕危物種」嘅花？

都係嗰句：係無事無幹嘅大前題之下，咩事要放棄一條咁易行嘅康莊大道，而要下行去展開一條崎嶇山路？「放棄唔trade呀？」唔係，點都要搵返啲湯藥費嘅，唔睇醫生都要補補噚日隻騰訊熊啦，滙豐控股(00005)係一堆個股輪證underlying之中暫時睇得順眼嘅，單係佢到依家都仲被條100天線($68.463)壓住就知唔惹少啦，睇多陣先，下晝續。

噚日交完稿無耐之後，友欄杜比兄同我講話友欄「麥狄文想認識您」，嘩！堅係唔敢當，若然有幸可以一齊飲杯嘢、吹吓水嘅話，我再咳到甩肺都願意奉陪。麥前輩，Hi！[揮手]Email一定覆，電話請你問杜比兄，多謝晒！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo(下半part)：#Gladyshan#