美中貿易戰憂慮暫緩，隔晚美股三大指數早段顯著造好，不過未能以全日較高位收市，道指收市升287點或1.13%。港股昨日急升2.5%後，今早略為低開。
恒指低開62點，報27119，國企指數低開32點，報10850。
騰訊(00700)昨日升4%領漲大市，今早高開0.4%，報326.2元。
友邦(01299)低開1.1%，報65.55元。
平保(02318)高開0.3%，報77.75元。
中移動(00941)昨日急挫近3%，今早再低開1.1%，報74.5元。
美中貿易戰憂慮暫緩，隔晚美股三大指數早段顯著造好，不過未能以全日較高位收市，道指收市升287點或1.13%。港股昨日急升2.5%後，今早略為低開。
恒指低開62點，報27119，國企指數低開32點，報10850。
騰訊(00700)昨日升4%領漲大市，今早高開0.4%，報326.2元。
友邦(01299)低開1.1%，報65.55元。
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