訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指低開62點 友邦吐逾1%

放大圖片

美中貿易戰憂慮暫緩，隔晚美股三大指數早段顯著造好，不過未能以全日較高位收市，道指收市升287點或1.13%。港股昨日急升2.5%後，今早略為低開。

恒指低開62點，報27119，國企指數低開32點，報10850。

騰訊(00700)昨日升4%領漲大市，今早高開0.4%，報326.2元。

友邦(01299)低開1.1%，報65.55元。

平保(02318)高開0.3%，報77.75元。

中移動(00941)昨日急挫近3%，今早再低開1.1%，報74.5元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。