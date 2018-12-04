港股直擊 即巿股評

全球主要股市12月開局表現突出，中美貿戰暫時停火，港股在大成交下急升，不過大市沽空比率抽升，北水亦明顯流出，料港股短期在高位整固機會較大。

隔晚美股連升兩個交易日，三大指數都升超過1%。美中貿易戰憂慮暫緩，道指最多急升441點，之後一度縮窄至升132點，收市漲287點或1.13%，報25826點。納指收報7441點，升幅有1.5%；標普500指數收報2790點，升30點或1.1%。白宮澄清，美中貿易戰的90天停火期，由12月1日開始。

原油期貨一度創兩周新高。紐約一月份期油收報52.95美元一桶，升2.02美元或4%；布蘭特期油收報61.69美元一桶，升2.23美元或3.7%。國際貿易緊張形勢有所緩和，加拿大阿爾伯塔省命令降低原油產量。油組(OPEC)將於周四開會決定產量，預計油組和非油組成員國俄羅斯將宣布減產，以遏制原油供應過剩。

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，現時貨幣政策正常化面臨更多挑戰，未來的加息步伐，將不會作預先設定。他指出，聯儲局正關注全球經濟增長迅速放緩現象，預計美國明年亦會出現經濟增長放緩，但他不為美國會出現衰退。

金融數據服務公司Markit公布，美國11月份製造業採購經理指數(PMI)終值55.3， 略低過市場預期及初值的55.4，亦低過十月份終值55.7。Markit指，製造業產出保持增長，就業職位增加，不過商業信心下跌至去年九月以來低位。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.96元，較本港上日收市跌0.24元；騰訊(00700)ADR收報324.11元，跌0.69元；國壽(02628)ADR收報17.53元，跌0.53%。「三桶油」回軟，中海油(00883)ADR收報13.58元，低0.87%；中石油(00857)ADR收報5.66元，跌0.68%；中石化(00386)ADR收報6.89元，跌2仙。電訊股方面，中移動(00941)昨日挫近3%，其ADR收報75.19元，跌0.22%；聯通(00762)ADR收報9.16元，高6仙；中電信(00728)ADR收報4.18元，高1仙。

ADR港股比例指數報27084，較上日恒指收市跌97點或0.36%。恒指昨日曾衝高至27259點創兩個月高，收市報27182點，升675點或2.5%，陰陽燭呈近似「十字星」好淡爭持形態。大市沽空比率14.87%，較上周五急增4.45個百分點。北水續走資，昨日更流出12億元，而走資最多為騰訊，錄得淨流出3.3億元。

焦點板塊

汽車股：特朗普昨日在Twitter發文稱，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅。目前關稅稅率為40％。白宮首席經濟顧問庫德洛預計，美國車的關稅率，會削減至零。消息拖累汽車股昨日午後升幅收窄，繼續留意今日汽車股走勢。

焦點股份

碧桂園(02007)：公布今年頭11個月合同銷售金額4897.4億元（人民幣．下同），同比增長29.5%。單計11月，銷售金額為337.5億元，按年下跌32%。