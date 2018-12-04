即巿股評 港股直擊

縱使輪證市場發展逐漸成熟，我們仍觀察到部份較初階的投資者仍以單一指標去選擇窩輪，例如只看成交額甚至是只看窩輪的票面價值來判辨平貴或優劣，無視產品之條款特性。另一部份的投資者明白買賣窩輪的初衷是以小控大的槓桿效應，會注意不同產品的槓桿高低作比較，但我們認為這仍非最全面客觀的方法。其實在審視產品條款之中，其中一項重要的考量是產品的街貨量。我們認為，就算某一隻產品的槓桿在同類產品之中最突出，如果其街貨量亦偏高的話，仍未算理想的選擇。為甚麼會這樣？究竟街貨是甚麼？而街貨量的高與低在揀選產品的過程中有甚麼影響及重要性？下文將仔細說明。

街貨是甚麼？

發行商在新發行一隻產品時，所有的貨源都在發行商手上，這個時候街貨為零。隨着市場對該產品的需求上升，發行商沽出手上部份的持貨，街貨就會產生，而街貨就是其他市場人士持貨的數量，通常會以佔總發行量的百份比表示。由於發行的數量是有限的，當街貨隨著市場需求上升時，比如街貨超過50%時，即是市場人士持貨比發行商還要多，這個時候發行商為產品對沖的難度便會上升，流通量提供者的角色亦會被淡化，買賣差價有機會擴闊，而導致該產品或不能緊貼正股的變動。

另外，街貨偏高的產品亦可能會有額外的沽貨壓力，尤其是在當投資者看對了方向，在有盈利的情況之下，大批投資者希望獲利離場的時候，這沽壓亦可能會影響窩輪的價格偏離理論價值而「不跟行」，因此，較高街貨會令產品價格有不跟正股行的風險，正因如此投資者在選擇窩輪時要留意街貨數據。

舉個例子，從上周的窩輪市場資金情況看，騰訊(00700)認沽證是最多資金流入的相關資產，部份窩輪產品亦可能出現街貨量偏高的情況，投資者要特別留意。在篩選窩輪的時候先考慮行使價、到期日及槓桿，我們從網站上的認股證搜尋器以行使價280至310元，1個月期以上作篩選，再以槓桿排序，可得出下圖的結果。投資者可留意槓桿最高的產品中街貨有較高的情況，因此在這情況下，權衡條款、槓桿及街貨後，騰訊沽(27272)或會是較佳的選擇。

投資者亦可於窩輪搜尋器 (https://www.gswarrants.com.hk/cgi/warrant/warrant_search.cgi) 之中，直接輸入合適的街貨水平(如0%至30%之間)，作出更快捷的篩選。

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，數據截至2018年11月30日