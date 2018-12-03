今日 19:53
重要通告
港股直擊
上實城市開發(00563)公布，以總代價6.49億人民幣，收購上海市閔行區土地。
該土地位於上海市閔行區吳涇鎮紫竹科學園區，地盤面積約為4.74萬平方米，為租賃住宅用地。
習特共識停增關稅 談判90日
今日信報
邱騰華：下季出口嚴峻形勢暫紓緩
【信報月刊】身兼三職KO負資產 不願子女…
從維他奶跑出想到十倍奉還真諦
畢老林
｜
今日信報
【信報月刊】高追細價樓 25歲首置客：無…
Three ‘star’ stocks from the same family
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
網上培訓護理員膺全球冠軍 MIT共融創新賽 非洲人才放異彩
StartupBeat
展望來年 投資部署三大關鍵
周奐彤
｜
財富管理
【盤房來料】短線待回調再搵位造好
港股直擊 ｜ 今日 13:37
【輪證贏家】熊死不能復生
即巿股評 ｜ 今日 11:41
貿戰停火 大摩調高恒指目標至29850點
香港財經 ｜ 今日 12:30
騰訊音樂傳13至15美元招股籌93.6億
中國財經 ｜ 今日 10:24
恒指飆逾700點 濠賭出口股受捧
港股直擊 ｜ 今日 10:21
特朗普:中國同意降低和取消汽車關稅
國際財經 ｜ 今日 12:51
蘋果調查供應鏈潛在不當行為 涉中國市場
國際財經 ｜ 今日 12:22
恒指暫時最多飆743點 萬洲狂彈一成半
港股直擊 ｜ 今日 11:18
中午飆710點 濠賭出口手機股領放
港股直擊 ｜ 今日 12:32
穆迪:習特會暫緩和中美敵對行動
中國財經 ｜ 今日 11:36
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞