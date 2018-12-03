港股直擊 即巿股評

「習特會」後市場憧憬貿易戰有轉機，亞洲股市全線造好，港股上月反彈6.1%後，12月開局飆升675點，成交更大增至近千三億元。

雖然港股急彈，但北水沽貨未手軟，更連續第八個交易日淨流出，今日淨走增至21.3億元，遠比上周五2.65億元高。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

今日北水沽得最狠是騰訊(00700)，全日淨走3.27億元；中興(00763)及舜宇(02382)也分別錄得淨走1.12億及3582萬元。

中資金融股北水淨沽盤亦多，招行(03968)錄2.14億元淨走，國壽(02628)也有1.64億元，而建行(00939)則有1.58億元內地資金流出。

美國總統特朗普在社交網站稱，中國同意減免進口美國汽車關稅，市場擔心加劇內地市場競爭，吉利(00175)及比亞迪(01211)分別有2.02億和1238萬元北水淨走。

其他較多北水淨股的股份有海螺(00914)、神華(01088)、融創(01918)及港交所(00388)，全日分別錄得淨走8689萬、8300萬、8101萬及941萬元。

不過，藥股藍籌孖寶獲北水追入，石藥(01093)及中生製藥(01177)分別有4279萬及3129萬元北水淨買，同時也流入中資券商股，其中華泰(06886)及廣發(01776)也錄2870萬及710萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、吉利、中生製藥、港交所、建行、國壽、石藥、華泰及招行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、比亞迪、融創、舜宇、海螺、神華、招行、吉利及廣發。