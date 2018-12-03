港股直擊 即巿股評

「習特會」後中美雙方案甲休兵，貿易戰暫時停止升級，美國道指期貨飆升，亞太股市今日全線向好。港股上月反彈6.11%後，12月開局飆升675點。

恒指今早裂口高開678點，開市後升幅一度收窄至500點，見27006點全日低，於100天線(約27001點)水平再發力，曾飆752點，見27259點創兩個月高，中午升710點，波幅上午成形，午後維持逾600點升幅。恒指收報27182點，升675點或2.5%。大市今日上升股份比例為64%；下跌股份比例為36%。

大市成交額急增至1296.25億元，創逾一個月高。

國企指數報10882點，升260點或2.5%。

即月期指收市升753點或2.84%，報27284，高水102點，成交201264張。

A股急飆，滬指升2.57%；深成指升3.34%。

美國道指期貨最新升524點，報26063；歐洲三大股市最新升逾2%。

藍籌股方面，外電報道騰訊音樂今日申請美國IPO，騰訊(00700)曾升5.2%，見328.2元創逾兩個月高，收市升4.1%，成交額達114.03億元。加拿大計劃明年一月起減產，另外油組周四舉行會議，紐油在亞洲時段曾彈逾半成，「三桶油」升3%至3.9%。金融股造好，平保(02318)升2.4%；建行(00939)升2.2%；工行(01398)升2.7%；友邦(01299)升3.8%；滙控(00005)升1.9%。

相反，中移動(00941)插3%，內地五省市作試點，今個月起開展「攜號轉網」業務或對中移動帶來短線衝擊。

焦點板塊

濠賭股：澳門11月份博彩收入按年增加8.5%，好過市場預期。摩根大通表示，11月賭收表現優於近期趨勢，並高於市場預期增長4%，料12月賭收或有雙位數增長。濠賭股全線飆升，金沙中國(01928)飆12%；銀娛(00027)飆9.9%；永利澳門(01128)飆11.1%；美高梅中國(02282)飆13.2%；澳博(00880)飆8.8%；新濠國際(00200)升5.5%。

出口股：中美貿易戰暫時停止升級，出口或美國業務佔比較重股份造好，去年有近六成收入來自美國的萬洲(00288)飆11.7%；梳化股敏華(01999)升7.9%；汽車零件股敏實(00425)和耐世特(01316)分別升4.8%和5.9%；電視股創維(00751)升3.6%。紡織及成衣方面，申洲(02313)升4.3%；晶苑國際(02232)升1.3%；利豐(00494)升4.4%。

科技股：下半年弱勢的手機設備股顯著回升，舜宇(02382)飆7.7%；瑞聲(02018)升4.4%；高偉(01415)升4.2%；丘鈦(01478)升5.5%；比亞迪電子(00285)飆6.9%；小米集團(01810)飆4.1%。新經濟股造好，美團(03690)升5.8%；同程藝龍(00780)升6%；平安好醫生(01833)升2.1%；閱文(00772)升2.8%。5G概念股跑出，中興(00763)飆8.8%；長飛(06869)升8.3%；京信通信(02342)升6.5%。另外，華虹(01347)升7.2%；聯想(00992)升2.1%。

航運股：中美雙方同意暫不加徵新關稅，另外中方將從美國購買大量的農業、能源、工業及其他產品，以減輕兩國之間的貿易失衡。多隻航運股飆升，太平洋航運(02343)曾飆10.3%，收市升7.4%；中遠海發(02866)升1.1%；中遠海控(01919)升3.1%；中遠海能(01138)升4.5%；東方海外(00316)升2.3%。

中資航空股：雖然油價急彈，但人民幣亦顯著走高，在岸人民幣兌美元午後收復6.9關，中資航空AH股造好。南航(01055)升3.4%，其A股升4.51%；國航(00753)漲5.4%，其A股升3.79%；東航(00670)升2.7%，其A股升4%。

焦點股份

彩客化學(01986)：今早大瀉45.7%後中途停牌，停牌前報2.68元，成交金額406萬元，集團停牌待刊發內幕消息。

中國東方(00581)：股價今早向上，曾升6.6%，收市升3.8%。集團主席韓敬遠表示，未來會延伸產業鏈，例如發展綠色地產，並進軍雄安新區市場。

半新股：信達生物(01801)曾急升14.6%創新高，收市升12.5%。相反，兩隻同於10月19日上市的半新股逆市急瀉並創上市新低，美臻(01825)瀉75%；MOS HOUSE(01653)瀉54.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。