港股直擊 即巿股評

等到頸都長，卒之等到G20峰會結束，「侵侵」跟習大大一餐晚飯，又拍晒膞頭話老友，中美雙方同意暫時休戰，貿易戰雖未結束，但唔再升級，至少有90日談判期，喺下月1月起，美國唔再向中國加碼徵收關稅，雙方繼續談判，務求喺90日內達成協議。雖然中美雙方談判能否喺90日線有美滿結果仍屬未知數，但至少有一段時間緩衝，環球股市總算喺今年最後一個月可以乘機做番好啲，借貿易戰小休而粉飾櫥窗。

道指期貨勁升，亞太區股市做好，恒指今早裂口高開678點，開市後升幅曾收窄至500點，見過27007點半日低位，喺100日線(27001)點似乎有唔錯支持。其後大市再發力，加上有成交額半日增至767億配合升勢，A股亦有理想表現，恒指中午報收27217點，升710點；國指則升302點，報收10923點。

指數權重股除咗中移動(00941)逆市跌逾1%，其他重磅股表現做好，騰訊(00700)半場一度升逾5%，見328.2元，半日升4.2%，報325元。騰訊上星期阻力位喺320元，今日成功升越兼企穩，320元將由阻力變為支持，只要騰訊穩守320元及100日線(322元)，騰訊短線維持強勢，就算唔想再做好，都咪多手去做淡。而騰訊下一目標會係8月份下跌裂口低部341元，350元阻力唔細，要突破唔係咁容易。

至於其他重磅股，阿Man一直好大笨象(00005)同友邦(01299)，兩者均交出一份亮麗成績表，短線大笨象目標喺70元，友邦短線67.5元會遇阻力。其他中資金融股亦表現唔錯，阿爺一直出手維穩，中資金融股短線睇高一線。俄羅斯話有意跟OPEC齊齊減產，油價就算唔大升亦可回穩，三桶油之前插水咁深，家陣跟油價反彈好正常。上星期阿Man建議睇番一對手機設備股龍頭，結果亦無令大家失望，預期呢對孖寶短線仍可跑贏大市，至於其他手設股亦陪升，不過阿Man一向買大唔買細，買股買龍頭幾時都無錯。

中美雙方除暫停加徵額外關稅，中方亦承諾加碼購買美國農業、能源、工業及其他產品，以減輕兩國之間的貿易失衡。航運股早於上星期偷步，有咗貿易戰中場休戰呢個消息，航運股可以更上一層樓。大市睇住幾個位，恒指支持位喺27000點，而26800點係好淡分界，失守26800強勢或逆轉，至27500點阻力唔細，接近阻力再高追亦無肉食，唯有等回調見支持再考慮做好。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)