港股直擊 即巿股評

「習特會」後中美貿易戰暫時停止升級，美國道指期貨最新飆485點，亞太股市向好，中港市場更顯著急升。

恒指今早裂口高開678點，開市後升幅一度收窄至500點，見27006點半日低，於100天線(約27001點)水平再發力，曾飆752點，見27259點創兩個月高。恒指中午收報27217點，升710點或2.7%，大市成交額急增至767.19億元。

國企指數報10923點，升302點或2.8%。

A股急飆，滬指升2.91%；深成指升3.64%。

藍籌股方面，外電報道騰訊音樂今日申請美國IPO，騰訊(00700)曾升5.2%，見328.2元創逾兩個月高，半日升4.2%，成交額達72.23億元。加拿大計劃明年一月起減產，另外油組周四舉行會議，紐油最新在亞洲時段彈逾半成，「三桶油」半日升3.5%至3.8%。相反，中移動(00941)逆市挫1.1%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

濠賭股：澳門11月份博彩收入按年增加8.5%，好過市場預期。摩根大通表示，11月賭收表現優於近期趨勢，並高於市場預期增長4%，料12月賭收或有雙位數增長。濠賭股今早全線飆寒，金沙中國(01928)飆9.2%；銀娛(00027)飆8%；永利澳門(01128)飆7%；美高梅中國(02282)飆9.4%；澳博(00880)飆6.7%。

出口股：中美貿易戰暫時停止升級，出口或美國業務佔比較重股份造好，去年有近六成收入來自美國的萬洲(00288)飆11.2%；梳化股敏華(01999)升8.2%；汽車零件股敏實(00425)和耐世特(01316)分別升5.1%和5.9%；電視股創維(00751)升4.2%。紡織及成衣方面，申洲(02313)升4.5%；晶苑國際(02232)升3%；利豐(00494)升4.4%。

手機設備股：今早亦顯著回升，舜宇(02382)飆7.7%；瑞聲(02018)飆8%；中興(00763)飆10.5%；高偉(01415)升4.2%；丘鈦(01478)升5.7%；比亞迪電子(00285)升7.8%；小米集團(01810)飆4.6%。

航運股：中美雙方同意暫不加徵新關稅，另外中方將從美國購買大量的農業、能源、工業及其他產品，以減輕兩國之間的貿易失衡。多隻航運股飆升，太平洋航運(02343)曾飆10.3%，半日升6.9%；中遠海發(02866)升2.3%；中遠海控(01919)升4.1%；中遠海能(01138)升7.8%。

焦點股份

彩客化學(01986)：今早大瀉45.8%後中途停牌，停牌前報2.68元，暫未知任何原因，成交金額406萬元。該股暫錄四連瀉，以停牌前報2.68元計，累插54.2%。

半新股：兩隻同於10月19日上市的半新股逆市急瀉，美臻(01825)半日瀉73.8%；MOS HOUSE(01653)瀉51.4%。

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