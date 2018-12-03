即巿股評 港股直擊

上周五(11月30日)個市確係飄忽，今朝都仲見到隻騰訊(00700)死死吓咁，於是就揀隻騰訊熊(69430)出嚟諗住踩多腳啦。喺朝早11點10分至11點30分呢20分鐘裏面，見到騰訊5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買水平，於是就將(69430)送落場，而呢段時間嘅(69430)高位位做過$0.196/$0.185，係啦，兩個加埋除二嘅平均數就$0.1905，呢個就買入價啦。

下午食完飯返到公司之後，見騰訊個樣都仲未有起色，但去到臨臨收市前10分鐘，5分鐘圖見到騰訊無啦啦一支大陰燭咁向下插，再望望下方SLowSTC(14,3)，咁奇怪？陰燭出現但仲keep仲喺中軸水平，少少回落都無？由於臨近收市先出現呢個Signal關係，都確實係有理無理，將隻(69430)掉走，臨收市前10分鐘(69430)高低位做過$0.195/$0.188，拉個平均數$0.1915計；就算唔用呢個位計，當用呢10分鐘之內嘅低位$0.188計，輸手續費都要輸；炒輪證就係要咁，一有唔對路就真係要走，今朝見恒指開市升500幾點，隻(69430)輸逾四成，雖則話貿易戰單嘢未完全解決，但有初步成效(即至少出年元旦前唔再玩嘢先)，呢個消息都足以令到個市繼續憧憬向好。

依家10點21分，恒指做緊27216點，升709點，比今朝再上多200點，故事仲未完架，事關(69430)確係令本來諗住可以執少少過聖誕嘅，依家搞到一鍋粥出嚟，Well，要輸大家一齊輸，爭在多定少(大家買嗰注都唔同)，唯有忍痛斷臂後再喺第二個地方搵食。(明明自已喺上個星期三(11月28日)，喺<下半part>時講話「想等埋過咗星期五先落場喎」，miss咗隻銀娛Put唔緊要，就衰咗喺隻騰訊Put度，呢單嘢確係抵自己死！)

依家10點31分，見恒指愈升愈有，再加上今日個裂口就估到恒指牛熊證下方嘅牛證根本同現價隔成幾條街嘅距離，依家就算牛證幾重貨都好，根本個市就唔會無厘頭回馬槍向下行殺牛證，如果真係嘅話，咁今鋪本身做淡友嘅見市好反手開好倉，就真係左一巴、右一巴被個市摑死(啱啱先同andy_翔00532講完，same same，we are苦主)，而我慣常嘅做方係：唔會再追。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點45分，恒指做緊27210點，上方最貼嘅熊證係27200至27299點，呢度有相當於419張期指；而下方嘅牛證最貼價嘅係26100至26199點，呢度有相當於729張期指，但就算佢過千張暫時係無用，同現價爭成千幾點，點殺落去？唔通今日彈升就話貿易戰至出年元旦都唔會加稅，但一過咗元旦就變「完蛋」？如果呢個世界真係咁兒嬉嘅話，佢玩晒啦！

哼~現實世界係，好多公司總有一至兩個(多嘅咪一群人)會係覺得「佢玩晒」，結果會係成村人都唔會鐘意嘅對象，原因都離不開三個：一係死無禮貌(當你未去到朋友關係時，同事之間都會講求禮貌)；二係有恃無恐，未必係王馬褂，但年資一定唔淺；三係...我都唔係好識形容，即係以為自己好叻咁做一啲大部分人會覺得係蠢嘅嘢，然後當你要就佢做一啲蠢事時，佢就會話你蠢/唔啱。以我所知嘅確實有一個咁嘅人存在，而同佢一同一個dept嘅，走得嘅走，未走得嘅努力搵地方走；咁夠薑喺呢度講就梗係一早就撻着咗我啦，我成日都話「錯唔緊要，個個人都有機會出錯，但最忌就係無禮貌」。「咁做得嘢同好嘅同事咪會走晒囉？」係呀，呢個就係辦公室中最常見嘅經濟學concept「劣幣驅逐良幣」啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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