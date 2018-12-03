即巿股評 港股直擊

一連兩天在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團(G20)領導人峰會，於當地時間12月1日閉幕，而全球矚目的「習特會」則於同一日傍晚以晚宴形式進行。陪同國家主席習近平赴宴的主要官員有外長王毅、國務委員楊潔篪，美方則由總統特朗普率同財長努欽(Steven Mnuchin)、國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)以及白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)出席。

在「習特會」中，雙方同意暫停原定於明年1月1日開始互相加徵新的關稅。外長王毅表示，中美兩國元首在友好、坦誠的氣氛中進行了兩個半小時的深入交流，遠遠超出了預定的時間，就經貿問題的討論十分積極，富有建設性。雙方達成共識，同意停止相互加徵新的關稅，朝着取消所有加徵關稅的方向加緊磋商。中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口，包括從美國購買商品，逐步緩解貿易不平衡的問題。中國商務部副部長王受文指出，美國對中國2000億美元產品明年1月1日之後，加徵關稅稅率仍維持在10%水平。

美國白宮發表的聲明則提到，總統特朗普和國家主席習近平進行了非常成功的會晤，兩國同意進行90天的談判，若90日後未能達成協議，美方才考慮向中國2000億美元貨品加徵關稅稅率提高至25%。顯然「習特會」的最大收穫是正如中國新華社以《只要有誠意 中美之間沒有解決不少的問題！》為題的「國際時評」文中提到：此次會晤踩下了中美經貿摩擦進一步升級的「刹車」。中美雙方在未來90日能否達成貿易協議仍須拭目以待，不過，「習特會」畢竟是7月6日兩國點燃貿易戰的火頭以來，首次出現有機會和解的曙光，估計對港股會有即時的刺激作用。

但話說回來，上周一本欄已指出，中美貿易戰問題已炒到乏味，除非爆出極端正面或負面的消息，否則港股不會有太大的反應。事實上，在G20峰會舉行之前，甚至傳來美國白宮經濟顧問Kevin Hassett暗示或許要將中國逐出世貿組織(WTO)、相當不利於「習特會」順利進行的消息，但恒指截至11月30日的一周仍錄得579點或2.23%升幅。

早在11月19日的「搏拳實錄」《從「島形底」看大戶手影》講到，觀察11月2日和13日的恒指，兩次都有大成交的配合抽升，老徐就從「懷疑」變成「確信」，有大戶或芬佬趁低「貯貨」，為的是做靚「盤數」過聖誕和埋年結。經過大戶兩度低位撈貨，恒指上周三自6月20日以來再次出現「黃金交叉」（10天線升穿50天線），本周有機會再挑戰以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂阻力。

最後，老徐的11月的25600和26400點行使價的兩個short put，合共1244點期權金都已賺足，現正考慮如何處理由價外變價內的12月行使價26400點的long call倉。

老徐