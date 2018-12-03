港股直擊 即巿股評

「習特會」後中美兩國元首達成共識，停止加徵新的關稅，美國道指期貨今早急升逾四百點，料港股可以顯著高開，上試二萬七關阻力。

中美雙方同意明年1月1日後，不會加徵新的關稅，特朗普維持對2000億美元中國進口產品徵收10%關稅。中國將會從美國購買非常大量的農業、能源、工業及其他產品，以減輕兩國之間的貿易失衡，不過購買的金額未定。美國白宮的聲明表示，中美會立即展開關於強迫技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡入侵和偷竊、服務業和農業各方面的結構性改變的談判，如果在90天後雙方仍無法達成協議，美國將對中國2000億美元商品的關稅提高至25%。

至於上周五美股這好，道指收升199點或0.8%報25538；納指升幅亦有0.8%。投資者謹慎觀望美中兩國領導人會晤，美元走強重上97關口。油價下跌，美國9月份產油量增加每日12.9萬桶，至每日1147.5萬桶，創歷史新高。紐約期油收報50.93美元一桶，跌0.52美元或1%；11月份累瀉22%，創逾10年最大單月跌幅。

美國前總統老布殊逝世，終年94歲。總統特朗普宣布周三為全國哀悼日，當日休市一天。

上周五在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.56元，較本港上日收市低0.34元；騰訊(00700)ADR收報313.58元，高1.58元；國壽(02628)ADR收報16.82元，高2仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.18元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報5.44元，低5仙；中石化(00386)ADR收報6.68元，高3仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報77.83元，高0.18元；聯通(00762)ADR收報9.19元，高0.12元；中電信(00728)ADR收報4.22元，高1仙。

受「習得會」敲定貿戰暫停，美國道指期貨最新急升426點報25965，曾高見26036；納指期貨升幅有1.8%。港股上周五收市升55點或0.2%，報26506。今早料裂口高開，不過要留意9時45分內地公布財新11月中國製造業PMI數據，市場預測降至50之盛衰分界水平。

焦點板塊

濠賭股：澳門11月份博彩收入249.95億澳門元，按年增加8.5%，好過市場預期，連升28個月；首11個月博彩收入按年增13.7%。摩根大通表示，11月賭收表現優於近期趨勢，並高於市場預期增長4%。11月份，平均每日收入8.33億澳門元，按月只下跌5%，優於過去歷史季節性下跌10至15%，該行預測12月賭收或有雙位數增長，料增長9至11%。留意今日濠賭股表現。

內房股：富力地產(02777) 11月合約銷售總金額181.9億元(人民幣‧下同)，按年增1.45倍，首11個月合約銷售按年增54.8%。融信中國(03301)公布首11個月總合約銷售按年增1.63倍。

焦點股份

聯想控股(03396)：公布港交所已確認該公司可分拆附屬公司正奇金融於主板獨立上市的建議。

中國鐵建(01186)：公布獲阿根廷75億人民幣鐵路合同。