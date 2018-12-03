即巿股評 港股直擊

昨天中美元首在阿根廷G20峰會會面，正如外界所料，雙方發表了會談融洽的措詞：中方聲明，認爲討論十分積極，富有建設性；白宮形容會談「高度成功」，並宣布在明年1月1日暫停對中國產品增加更多關稅，中國同意購買仍未商定、但數量非常大的農業、能源、工業和其他產品，以減少貿易不平衡。雙方工作團隊將按照兩國元首達成的原則共識，立即開始有關結構性改變的談判，涉及廣闊範疇，但如未能在90日內完成談判而達成協議，現時10%的關稅將會被提高至25%......很明顯，從聲明的反映，雙方沒有達成任何實質的内容，只是重開談判，也可能是各自權宜之計，換言之，未來3個月仍然存在很多變數。無論如何，有接觸的談判當然是好事，對短期的國際金融帶來正面訊息；然而，2019年的國際金融市場將會如何呢？

「習特會」或只屬權宜之計

在這次G20中美會議上，特朗普考慮到美國國内經濟放緩，因此同意明年元旦起，不會有新的徵稅措施，希望平息國内受害板塊的不滿。特朗普上場一年多，美國本土不但未能和平共處，政治環境還是那麼撕裂。除了民主、共和兩黨的爾虞我詐，互相牽制之外，總統特朗普的共和黨也出現内訌，主要内閣官員一年多已換了超過10位，閣員除了互不信任，更在關鍵性投票時倒戈相向。中期大選使民主黨贏得衆議院的大多數，令總統施政更加舉步維艱，停滯不前。雖然共和黨仍控制參議院的多數席，不能達成彈劾總統的門檻，然而特朗普因私人及家人之操守所形成的議題如「通俄門」等，令特朗普團隊疲於奔命。爲了轉移國内視線，特朗普仍會繼續奉行「大美國」主義，以美國利益爲主，保障本土就業，實行貿易保護政策。他的囂橫跋扈、狂妄自大及出爾反爾之態度，使談判對手覺得特朗普政府是不可信的，就算所謂傳統歐洲盟友（實際上是美國的棋子）都覺得美國不靠譜，紛紛各自盤算，自求多福。

軍事變數多

軍事上，爲了繼續其擴軍主張，回報他的「金主」軍火商，假借中國及俄羅斯為對手，對美威脅日增，重振軍隊和核武庫，要求國會停止削減軍費。更自招煩惱的，就是順其猶太「金主」之要求，將美國駐以色列大使館搬往耶路撒冷，引致全球回教徒大幅反彈。以巴局勢不穩、俄美中東角力、伊朗沙地爭霸、沙地皇朝内鬥、歐洲難民浪潮、歐盟内部矛盾、英國脫歐進程、俄烏邊境之爭、朝美撤核會談等等，都為2019年增添太多不明朗因數。

港樓調整的連鎖性負面影響

從經濟層面上，美國在一貫奉行的「大美國主義」下，不理別國死活，十年前利用狂印鈔票之所謂「量化寬鬆」，超低利率，將已崩潰的美國本土經濟救活過來，卻將通脹輸出予全世界。從近期的美國經濟數據顯示，美國是有條件將利率正常化，循序漸進地加息和「縮表」。與美元掛鈎的港元，近期也跟隨加息八分一厘，反映本地正逐步脫離超低息環境及利率向上的趨勢，而加息的步伐可能比市場預期快，對於資金成本將增加壓力，加重企業融資及市民供樓負擔。當樓價開始調整，所帶出的連鎖性負面反應及影響，尤其是資金持續流走的速度，切不可掉以輕心。

資產遭拋售壓力隨時出現

在「縮表」倍數效應下，全球被抽緊的資金將達數以萬億美元，對經濟還未重回正軌的新興市場，可以説是雪上加霜：像南美的阿根廷、歐亞的土耳其及亞洲的印尼，貨幣滙價都曾創新低。雖然阿根廷、土耳其及印尼近期將主要利率分別加至60%、24%和7.5%後，資金流走速度有所放慢，但基本問題未有解決，資產遭拋售壓力可能隨時出現，使人不得不想起1998年的亞洲金融風暴前夕。

歐洲方面，中央銀行從今年1月起縮減每月購債規模至300億歐羅，並將會持續到明年。近期的歐羅區經濟數據顯示經濟復甦緩慢，通脹依然疲軟，失業率亦未見顯著下滑，尤其是仍受債務問題困擾的「歐豬五國」不思進取，經濟情況反覆 -- 希臘剛宣布經濟重拾正軌，意大利新財政預算卻受歐盟質疑，情況實在令人擔心。英國脫歐後，對英國和歐洲之整體經濟影響，還是未知數！

提防本港再成外資提款機

中國內地官方剛公布製造業採購經理指數(PMI)連跌3個月，11月跌至擴張收縮分界線之50，創逾兩年新低，反映經濟仍處於下行趨勢。事實上，過往造就內地經濟高速發展主要靠投資、出口及消費三股力量。自中美貿易爭端開始後，缺少了賺取「外滙」的出口，考慮到中美貿易爭端對未來出口潛在影響較大，中央不斷積極擴大內需，促進經濟平穩增長。如國内經濟下行壓力持續增加，將直接影響香港的經濟增長。加上其他新興市場因政治及經濟環境而導致資金加速外流，隨時形成「骨牌效應」，使作爲全球最自由金融市場的香港，再次變爲外資的「提款機」，大家不可不防。

修昔底德陷阱

綜觀上述的混亂政治情況、飄忽資金流向及中美貿易爭端，相信2019年股市將會極度消息化及情緒化，瘋狂地大幅度波動。中美貿易戰不是純屬貿易問題，而是大國之間的博弈。「一帶一路」及「中國製造2025」的鴻圖概念嚇了西方國家一跳，尤其是超級大國的美國，不想霸權受挑戰，深信古希臘歷史家修昔底德（Thucydides）的理論：若一國崛起，就會牽動出舊權力的恐懼，而這種心理就是緊張和戰爭的源頭。預期美國及其所謂盟國，將會無所不用其技，壓制中國的崛起。「中美貿戰」不會這麽快可以解決，期間充滿跌宕起伏的變化，如何能夠達至「雙贏」的成果，就要看中國領導層的智慧。若有「插水式」下跌，不妨謀定而後動，伺機吸納國策版塊的質優股，包括供給側改革概念、一帶一路概念、人工智能、軍事工業、科技網絡、綠色能源及A股ETF。當然，在這風高浪急之環境下，充滿短線獲利機會，讀者定要衡量可承受的風險胃納，嚴守紀律！

( 註：相信讀者都記得筆者常提及：「讀萬卷書，行萬里路，相輔相成，事半功倍。」小弟將於年底赴南美洲和南極一個多月，「每月拆局」要在三月初才再與大家見面。在此預祝各位讀者：股海前航，乘風破浪，低買高沽，股運亨通……)

黎永良