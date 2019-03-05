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中國通信服務(00552)主要業務包括為通信、媒體及科技等信息化領域，提供一體化電信支持服務，客戶包括中國電信(00728)、中移動(00941)及聯通(00762)等內地龍頭電訊營運商，收入增長具有保証。

由於集團近年加快向數字化服務轉型，加上致力開拓非電信營運商市場，令上半年業績理想。截至6月底止的中期純利按年增長8.6%至15.95億元人民幣，營業額則升13.2%至507.92億元人民幣，增速創近6年新高，核心業務收入更增17.1%。不過，由於服務價格的下調，以及勞動力等相關成本上升，同期毛利率減少0.6個百分點至12.2%。

分部收入均維持不俗增長，電信基建服務收入增長17.7%至283.3億元人民幣，收入佔比55.8%；業務流程外判服務收入增長4.7%至166.1億元人民幣，佔比32.7%；應用、內容及其他服務收入增長18.2%至58.5億元人民幣，佔比提升至11.5%。

工信部早前表示，將加快全國5G部署和全光網絡建設，有關技術進入高增長期，預期5G商業化在即，配合物聯網的發展，各大電訊商明年將加大資本開支，為電信基建服務帶來龐大商機，中通信可望受惠其中，收入與盈利增長可期。

上半年來自中電信集團的收入貢獻比重，由42.1%降至36.9%；至於來自內地非電信營運商收入佔比，首次突破30%。隨著內地智慧城市的迅速發展，預期非電信營運商的收入貢獻將持續提升，同時可分散收入來源。

積極開拓非電訊業務

另方面，今年6月底，集團與控股股東中國電信集團及其附屬中國電信(728)成立財務公司，從事提供資金及財務管理服務。中通服、中國電信集團及中國電信分別出資7.5億、7.5億及35億元人民幣，分別持股15%、15%及70%。成立財務公司可加強資金管理，亦可為業務多元化開拓新領域。

中通服上半年電訊及非電訊業務均增長理想，雖然未來要面對來自其他電訊基建公司的競爭，以及擴張非電訊業務而令毛利受壓；不過，集團提供ICT解決方案服務，享有獨特優勢，長遠有助鞏固市場地位。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中通服2018、2019及2020年每股盈利為0.432元、0.486元及0.55元人民幣，給予12個月目標價7.50港元，相當於今年預測市盈率15.3倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理