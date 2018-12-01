港股直擊 即巿股評

恒指周五在26400至26700點間爭持，未見明確方向。多隻權重藍籌股，如騰訊(00700)及滙控(00005)等於近周大市反彈行情中，已升近100天線阻力。後市突破的方向，視乎中美周末貿易會談的結果而定，如結果利好，將有利大市向上突破一百天線約27000點的阻力。相反，一旦結果偏淡，技術上大市受阻百天線或出現較大幅度調整。

如周末會談結果向好，大市周一順利升穿100天線，好友則可留意以下周一新上市而較貼價的牛證作換馬部署。

恒指牛證(61791)，收回價26118點，行使價26018點，周一新上市，兌換比率10000。

恒指牛證(61802)，收回價26268點，行使價26168點，周一新上市，兌換比率12000。

相反，好友宜在技術支持區約25500點才考慮作短期部署，牛證策略亦不宜太過進取。

另一方面，大市周五造好，淡友未見加強部署，觀望氣氛較濃，僅見少量資金選擇較貼價的熊證，以較少的注碼博會後大市回落。如大市周一升穿100天線，投資者未宜太快追沽，先留意27500點的阻力；相反，如大市大幅低開，投資者可留意以下貼價的沽證作部署。

恒指熊證(66560)，收回價26950點，行使價27100點，兌換比率12000。

恒指熊證(66175)，收回價27050點，行使價27150點，兌換比率10000。

騰訊股價逼百天線 倘突破或轉勢

騰訊(00700)周五股價守穩310元關口，午後在高位徘徊，未見太大獲利回吐壓力。技術上，如後市升破322元的一百天線，將扭轉六月以來一浪低於一浪的技術弱勢。下方支持續為303.8-304.8的上升裂口。不過，由於市場觀望中美會談對大市的影響，上周未見太多資金入場追Call/牛證。好友後市可續留意一百天線。一旦升破可考慮換馬至高實際槓桿的認購證/牛證上。當中可留意騰訊認購證(28643)，行使價355.2元，19年02月到期，實際槓桿約10.07倍；或騰訊牛證(61973)，收回價297.98元，行使價295.18元，周一新上市。

另一方面，騰訊周五向好，淡友繼續加倉其認沽證及熊證。如騰訊周初仍未見回跌，持有價外認沽證或貼價熊證的投資者宜作換馬部署，以免一旦騰訊股價升破100天線後升勢加快，屆時價外證跌幅或較大，而貼價熊證亦有收回風險。

保險板塊較受關注 平安成焦點

平安(02318)股價周五變幅不大，日內高低不足1元，投資者繼續觀望中美會談結果會否長遠影響內險股的營運生態。資金在75元附近連日開好倉追落後。技術上，平安短期阻力約為20天線76.5元，下方支持為100天線約74元。

資金流方面，平安股價周五變幅不大，但好友繼續入場，憧憬A股市場可受惠中美會談結果，以及市場或從過份憂慮內險市場開放中作出修正，資金開Call及牛證，周一留意平安會否出現大成交突破，如是宜順勢部署。當中可留意平安認購證(27874)，行使價80.38元，19年03月到期，實際槓桿約12.46倍；或平安牛證(57831)，收回價71.8元，行使價71.2元，槓桿比率約15.77倍。

另一方面，上周雖曾出現資金大手部署平安認沽證，但周中大市突破50天線後，相關資金已平倉離場。周一一旦見平安股價失守一百天線，可留意短線追沽機會。屆時投資者可參考當平安認沽證(15062)，行使價65.5元，19年03月到期，實際槓桿約11.1倍；或平安熊證(66532)，收回價80.38元，行使價81.08元，槓桿比率約14.02倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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