即巿股評 港股直擊 中國財經

踏入12月份，美國聯儲局於本月中議息會議宣布加息幾乎毫無懸念，然而，在主席鮑威爾日前轉軚「放鴿」後，市場焦點已落在明年上調利率的步伐。據聯儲局最新公布的11月會議紀錄，預期加息「很快到來」，出席會議的儲局官員均認為，未來有需要漸進加息，惟時機則有不確定性。此外，聯儲局將討論修改「進一步漸進式加息」的措詞，似為2019年暫緩加息埋下伏筆。

野村資產管理台灣副總裁Peter Chang表示，外界預計明年聯儲局不會調高利率，或令更多資金從美國流向新興市場。他看好中國企業，因受惠於財政與貨幣政策雙管齊下，企業利潤有望上升。目前中資股份估值相對較低，尤其科技、消費和醫療類較具吸引力，他又預期，中國企業明年回報有10%至20%。

野村全球股票基金已身體力行，大舉增持中國股票。該基金2018年表現傲視同儕，迄今年回報約4.6%，跑贏98%同業。該基金9月後不斷吸納中國股票，佔組合的比例已提升一倍，至20%左右；相反，巨型美國科技股由於估值太高，成為減持對象，美股佔基金組合比重由60%，降至不足50%。

無獨有偶，中國銀行國際金融研究所也對A股前景感樂觀，據日前發布的《2019經濟金融展望報告》(下稱《報告》)預測，明年A股走勢可能先平後高，「六穩」(穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期)政策將逐漸見到成果。

《報告》提到，隨着宏觀調控力度更精準，以及訊號更加明確清晰，未來A股將趨穩定，有利投資者情緒回復；與此同時，紓解股權質押風險的政策落實，地方政府和金融機構等積極參與，民營企業流動性有望好轉。此外，內地保險和理財資金已開始逐步投入，將成為2019年市場的增量資金，意味A股能繼續「吸資」。

上證指數於10月中旬挫至4年新低2449點後，近月喘穩「築底」，外資也確實加碼。附【圖】所見，信報投資研究部按照滬深股通額度每天餘額計算，今年11月透過滬深股通流進A股市場的資金明顯增加，其中經「滬股通」淨流入A股涉及375.57億元人民幣，是「深股通」正式開通以來最高水平。「深股通」方面，11月錄得淨流入164.7億元人民幣。

換句話說，在納入摩根士丹利及富時指數推動下，儘管A股表現不算理想，境外資金仍持續部署加倉。

當然，成功「吸資」未必代表A股見底，更別奢言重拾強勢，畢竟中國經濟放緩情況漸清晰，何況還有中美貿易戰的不明朗因素，都利淡股市。是次在阿根廷G20峰會期間舉行的「習特會」若沒法達成具體而有意義的協議，後市也肯定受拖累。

不過，A股整體估值已經偏低，一旦市場氣氛轉好，股市或許會迅速反應，完成築底，邁向上升周期。

信報投資研究部

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