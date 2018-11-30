今日 21:08
重要通告
港股直擊
潤中國際(00202)公布，截至9月底止，中期虧損4.96億元，每股虧損8.16仙；不派息。
去年同期虧損5.68億元，每股虧損9.35仙。
習特會前見好收 港股倒跌231
今日信報
中美謀達協議 推遲制裁延長談判
【信報月刊】恒指若穿24540 建倉大好…
100天線前適度減磅
陸文
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今日信報
旅發局行山指南 推12條路線
卡夫卡
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今日信報
Softening property market a big test for tiny flats
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
區塊鏈助保險索賠走向高效 數據加密捍衞私隱
StartupBeat
2019美經濟續受貨幣政策主導
祈連活(John Greenwood)
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即巿股評 ｜ 今日 11:01
【短片】林嘉麒:港股已進熊市二期 望彈至29000點
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非洲豬瘟堪憂 中國不願也要大買美豬肉
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港股午後升幅收窄 恒大飆6%
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