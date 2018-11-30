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今日 19:08 港股直擊

恒大反駁賈躍亭故意混淆視聽

法拉第未來(Faraday Future，下稱FF)表示，解除恒大健康(00708)對FF資產留置權的緊急仲裁將轉到主仲裁庭裁決，恒大健康昨日公告中所稱的FF訴求全面被駁回並不完全屬實。

接近恒大人士稱，這是賈躍亭故意在混淆視聽，事實上仲裁員已作出清晰的判決，即駁回賈躍亭提出的緊急仲裁申請。

接近恒大人士指出，緊急仲裁結果全面駁回賈躍亭再次提出的剝奪恒大資產抵押權的緊急申請；判決由賈躍亭承擔是次仲裁費用及恒大律師費共計830萬元，這足以說明賈躍亭的緊急仲裁訴求已被駁回。

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