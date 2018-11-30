港股直擊 即巿股評

轉眼已過兩周，恒指繼續在橫行區間中整固。美國聯儲局主席鮑威爾未知是否屈服在美國總統特朗普的壓力之下，因此近日向市場發布兩個訊息，一是認為美息目前處於「剛好低於」中性利率區間，其次則指需要至少一年時間才觀察加息對市場影響。市場將鮑威爾的言論演繹為明年不再加息，因此刺激美股當日大升超過600點，美滙及美債則相應回落。

G20峰會即將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，市場焦點悉數落在峰會閉幕後，國家主席習近平與美國總統特朗普進行的工作晚餐。特朗普曾多次表達對會談成果抱有希望，但其幕僚白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)卻認為，華府對中方在貿易問題上的回應仍然失望，並指如會談沒有進展，將如期提高對2000億美元中國商品關稅至25%。

短線氣氛持續改善

會議結果只有三個，一是中美停火，一是美國如期加徵關稅，一是沒有結果再作商議。如果上述情況出現的機率均等，意味可能惡化的比率為33.3%，而不再惡化的可能性是66.6%。某程度上，港股近日從24500點抽上26500點已反映了部分利好因素。技術上，恒指升線10天及20天線，現時已連續五個交易日企穩50天線，是自今年6月以來第一次。

撇除基本因素的情況下，大市現時仍在處於改善過程中，當中以恒指「周線圖」表現最理想，或意味港股在最後一個月能在較理想的情況下衝線；至於恒指的「月線圖」則預視現時尚未脫險，投資者不應降低警戒心。今年股市全年均受到人為因素影響，要估後市表現可說難過登天，因此不少投資者近日有意將資金從股市投向債市懷抱。

今年債市最大的新聞，就是內房股不斷以高息發債，表表者以恒大(03333)為首，票息高達13.75%。內房以高息發債，當中衍生出兩個問題，第一就是企業償債能力，第二就是拉高債市票息。借100萬元要還13萬元，那麼這家公司的盈利能力有多強，才能賺到足夠的錢償債？這個問題延伸下去，便會引伸出另一個問題，就是企業盈利能力欠佳，為了還債，於是便要發新債，這就是以債冚債。

早於10月中，海航集團便曾經發行一筆兩年期年息12%的美元債，部分用於償還2018年10月31日到期息率6.35厘之債券。換句話說，海航發新債冚舊債之餘，票息幾乎是去年同期的兩倍。雖然內房股以高息發債，但對於債券投資者而言，唯一考慮的地方是這家企業會否爆煲而已，業績好壞、股價高低並非其考慮因素。因此，仍有不少投資者願意買入內房高息債。

高息債有支持者

近期爆煲債券首選興業太陽能(00750)，一批今年10月17日到期票息6.75%的債券已違約。在違約之前，興業太陽能曾經計劃發行一批三年期約2900萬美元債券，因胎死腹中結果未能以債冚債。雖然興業太陽能現已停牌，但仍有一隻2019年2月到期票息7.95%的債券仍在二手市場買賣，二手買價已跌至58元，孳息率高達400%。只要你夠吉士買，三個月後如此債不爆煲，閣下將贏大大鑊。

從合理資產配置的角度入手，筆者並不會主動建議投資者買入上述這些債券，畢竟買債的原意是既回本又賺息，要用博的角度買債，還不如炒股票算了。雖然大型穩健企業的票息未算吸引，但如果利用適當槓桿，買入如滙控(00005)這些大藍籌的債券，到期收益率(Yield To Maturity)可接近7%，此等回報已令大部分投資者相當滿意。下周筆者將更詳情講解，如何合理利用債券分配置產，以達致股債混合提升回報。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶並未持有上述股份