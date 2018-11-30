港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普出發參加G20峰會前指，已非常接近與中國達成貿易協議，但現時仍未確定。港股11月最後一個交易日反覆高收。

恒指高開55點，開市後曾倒跌54點，見26396點全日低位，及後回勇，曾飆232點，高見26683，午後大部分時間維持過百點升幅，不過尾市回軟，恒指收市升55點或0.2%，報26506。MSCI收市後調整成分股，刺激成交急增至1040.85億元。

「習特會」前A股造好，滬指升0.81%；深成指升1.12%。

北水連續七個交易日淨流出，今日淨流出金額降至2.65億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

單計本周五個交易日累計淨走48.48億元。

內房股今日表現突出，不過北水持續流走，恒大(03333)急漲8.6%，有1.48億元淨流出；中海外(00688)淨走9719萬元；融創(01918)有2888萬元淨流出；中國金茂(00817)有1563淨流出。

連日被北水離棄的騰訊(00700)今日有3531萬元淨買入。其他科技股方面，中興通訊(00763)有1783萬元淨流出；美圖(01357)再創新低，全日有1807萬元淨流出。

中資金融股方面，太保(02601)續見北水離場，今日有6848萬元淨流出；中信証券(06030)有4456萬元淨流出；新華保險(01336)有538萬元淨流出。

淨流入較高股份有：比亞迪(01211)有1647萬元淨流入；復星醫藥(02196)有1144萬元淨流入；中車時代(03898)有4109萬元淨流入。

另外，H&H國際控股(01112)逆市跌3.8%，證監會已於香港市場失當行為審裁處就集團及主席、行政總裁兼執行董事羅飛提出關於披露的研訊程序，不過全日有7148萬元北水流入低吸，為全日淨買最高股份。

淨流出較高股份有：華潤啤酒(00291)有6517萬元淨流出。波司登(03998)中期多賺44%，股價創逾四年半高，不過北水趁高離場，有1207萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、恒大、太保、中海外、美圖、金茂、復星醫藥、中信証券及新華保險。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、中興、美圖、H&H、華潤啤酒、恒大、比亞迪、波司登及中車時代。