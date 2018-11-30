港股直擊 即巿股評

港股11月最後一個交易日，市場觀望即將舉行的「習特會」會否有成果，港股昨日回吐後，今日反覆升逾50點收市。總結11月，恒指終止連跌6個月頹勢，全月勁彈逾千五點。

恒指高開55點，開市後曾倒跌54點，低見26396點，及後回勇，最多升232點，高見26683點，全日波幅在上午成形。午後A股一度倒跌，港股升幅收窄，餘下大部分時間在26500爭持。恒指收報26506點，升55點或0.21%。國企指數收報10621，升36點或0.35%。

受MSCI收市後調整成分股影響，港股尾市成交大增，全日交投急增至1040.85億元。

港股上升股比例55%，下跌股份比例45%，反映股份個別發展。

12月期指收報26531，升64點，高水24點，成交19.7萬張。

港股連跌六個月後，11月終於止血，本月累升1527點或6.1%，藍籌中表現最叻首三位分別是騰訊(00700)、碧桂園(02007)及銀河娛樂(00027)，整個月分別升16.9%、14.7%及13.3%。最曳表現首三位藍籌分別是瑞聲(02018)、中石油(00857)及石藥(01093)，全月分別挫7%、4.4%及4.2%。

國企指數本月累升483點或4.8%，升幅最大首三位分別是眾安(06060)、國航(00753)及騰訊，累升23%、20%及16.9%，跌幅最大首三位分別是新華保險(01336)、太保(02601)及中石油，累挫6.6%、5.1%及4.4%。

藍籌股今日個別發展。騰訊今日收市無升跌，收312元；平保(02318)走低0.1%；滙控(00005)微升0.4%。萬洲(00288)連跌四日，收市再挫1.9%，為今日表現最差藍籌。

焦點板塊

石油股：隔晚油價先低後反彈，路透引述消息人士報道，俄羅斯據報同意有需要與石油出口國組織(OPEC)一同減產。國際油價今早在亞洲時段靠穩。中海油(00883)今日揚3.7%，「三桶油」中表現最好，亦為全日最大升幅藍籌。中石油升1.1%；中石化(00386)漲0.9%。

內房股：今早跑出。華潤置地(01109)升2.7%；中海外(00688)漲2.6%；恒大(03333)抽高8.6%，躋成交榜第三位；融創(01918)揚4.4%；新城發展(01030)升2.9%；雅居樂(03383)揚3.7%。摩通發表報告，預期明年內房發展將會正常化，大型內房會更具防守性，首選包括：潤地、萬科(02202)、世房(00813)、新城發展及合景泰富(01813)。

MSCI換馬股：遭剔出MSCI香港指數的利豐(00494)，全日挫2.4%，成交有5.9億元；獲納入的新貴百濟神州(06160)，全日跌1.8%。MSCI中國指數涉及之港股方面，獲納入的股份普遍受壓，宏橋(01378)挫3.4%；中國東方(00581)跌3.1%；前稱「中國投資基金」的中國鼎益豐(00612)曾插一成，全日瀉8.4%。頤海國際(01579)挫4.5%。馬鋼(00323)靠穩，收市微升0.3%。

焦點股份

美圖(01357)：受早前發盈警及美圖秀秀的不利消息拖累，股價昨日急插一成六後，今早曾再插12.7%，低見2.96元，再創上市後新低，全日仍跌4.1%，成交達3.8億元。

H&H(01112)：全日挫3.8%，收50.3元。集團公布，證監會對主席兼行政總裁羅飛提出研訊程序，涉及2015年可能曾違反香港法例相關披露規定。

中通服(00552)：連升三日飆13.2%後，今日沽壓明顯，更跌穿50天平均線(6.65元)，最低見過6.52元，大跌12.5%，最終貼近低位收市，收造6.53元，插12.3%，成交金額1.64億元。

中遠系：表現突出，中遠海能(01138)急升6%，其A股亦升近半成；中遠海控(01919)升逾3%；中遠海發(02866)亦升2.3%，成交急增至1.82億元。